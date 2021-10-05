كيفية معرفة الدولة المصنعة لهاتف آيفون

تبيع آبل هواتف آيفون في الكثير من الدول حول العالم، ولذلك فهي تقوم بتغير بعض قطع العتاد الصغيرة لتناسب قوانين هذه الدول.

ولذلك قد تختلف مواصفات ومكونات هاتف آيفون الخاص بك عن هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة أو الصين مثلًا.

ولا تمثل هذه الاختلافات فارقًا كبيرًا في استخدام الهاتف، حيث تعتبر هذه الفروق صغيرة للغاية وغير مؤثرة.

ولكن يحب البعض معرفة بلد المنشأ لهواتفهم، وذلك خاصةً إن كانوا يهتمون بشراء الهواتف المستعملة أو المستوردة.

ويعتبر الفارق الأكبر بين الهواتف المصنعة في دول شرق آسيا والهواتف المصنعة في الولايات المتحدة، أن هواتف دول شرق آسيا تعمل باستخدام شريحتين إتصال فيزيائية، وذلك بدلًا من شريحة الاتصال الإلكترونية في هواتف أوروبا والولايات المتحدة.

خطوات معرفة الدولة المصنعة لهاتف آيفون

تستطيع معرفة الدولة المصنعة لهاتفك عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالهاتف، ومن ثم اختيار المعلومات العامة.

وبعد ذلك توجه للمعلومات عن جهازك، ويجب أن تلاحظ رقم النموذج الموجود في هاتفك، وهو يختلف عن رقم الهاتف السري.

وتحديدًا أول حرفين في رقم النموذج، حيث يرمز هذان الحرفان إلى بلد صنع الهاتف، ويمكنك معرفة رمز هذه البلاد عبر التوجه إلى الموقع التالي

وبعد ذلك تبدأ بالبحث عن رمز نموذج الهاتف الخاص بك، فإن هاتفك يبدأ بالرمز AB، فهذا يعني أنه صنع لدول الشرق الأوسط.

أفضل الدول لشراء الهواتف المستعملة منها

تمتاز بعض الدول بوضعها لشروط قاسية على الهواتف المستعملة المباعة فيها، وخاصةً تلك الهواتف المباعة رسميًا من آبل.

وتمتاز اليابان تحديدًا بكونها أحد أكثر الدول التي تضع شروطًا قاسية على الهواتف المباعة فيها، لذلك تجد أن جميع هواتفهم ذات جودة عالية.

كما تختلف شروط الضمان على بعض الأجهزة بحسب بلد المنشأ، فإن كنت تعيش في إحدى دول الشرق الأوسط.

فإن الشركة لن تقبل ضمان الهواتف المباعة في دول مثل اليابان وهونج كونج، وفي بعض الحالات يكون الضمان دوليًا.