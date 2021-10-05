كل ما تحتاج لمعرفته عن تقنية ProMotion

بدأت آبل باستخدام تقنية ProMotion للمرة الأولى في حواسيب آيباد برو المحمولة، وتعمل هذه التقنية على رفع معدل التحديث الشاشة ليصل إلى 120 هرتز.

وقد ظهرت الكثير من الشائعات حول جميع اصدارات آيفون منذ آيفون 11، حيث كانت تقول بأن آبل تستخدم هذه التقنية في الهاتف القادم.

وقررت آبل اخيرًا استخدام تقنية ProMotion في هواتف آيفون 13 برو أسوة بجميع هواتف أندرويد الرائدة الموجودة حاليًا.

ولكن تختلف تقنية ProMotion في طريقة عملها عن تقنيات رفع معدل تحديث الشاشة المعتادة والتي تستخدمها جميع شركات الأندرويد.

معدل تحديث الشاشة المرتفع

تعتمد جميع الشاشات التي نستخدمها في حياتنا اليومية على درجات مختلفة من معدلات التحديث للصورة.

ويرمز معدل تحديث الشاشة إلى عدد المرات التي تقوم الشاشة فيها بتغيير الصورة المعروضة بها خلال الثانية الواحدة.

وتوجد علاقة وطيدة بين معدل تحديث الشاشة ومعدل الإطارات الذي يظهر في الألعاب ومقاطع الفيديو.

وذلك لأن سلالة عرض مقطع الفيديو أو اللعبة تعتمد على معدل تحديث الإطارات الناتج منها والمعدل الذي تستطيع الشاشة عرضه.

لذلك عندما تعمل اللعبة بمعدل تحديث إطارات 120 إطار في الثانية وتدعم شاشتك هذا المعدل أيضًا، فإنك تحصل على صورة سلسلة وناعمة للغاية في الحركة.

وهذا ما يعتمد عليه اللاعبون المحترفون في بطولات الألعاب الإلكترونية التنافسية، حيث يعتمدون على شاشات ذات معدل تحديث مرتفع.

ولا يمكن القول بأن 120 هرتز هو أعلى معدل تحديث يمكنك الوصول إليه اليوم، حيث تستخدم الكثير من الهواتف معدلات تحديث تصل إلى 185 هرتز.

ولكن تعتبر هذه الهواتف موجهة للألعاب بشكل رئيسي مثل Asus RoG Phone، ولا يوجد استخدام حقيقي بعيدًا عن الألعاب لمعدل تحديث 185 هرتز.

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تقنية ProMotion

تختلف تقنية ProMotion في طريقة عملها عن باقي الشاشات ذات معدل التحديث المرتفع، حيث تعتبر هذه التقنية توافقية.

وهذا يعني أن معدل تحديث الشاشة يرتفع وينخفض تلقائيًا ليتناسب مع نوع المحتوى المعروض على الشاشة.

لذلك إن كنت تستمع بلعبة تعمل بمعدل إطارات 100 إطار في الثانية، فإن الشاشة تعمل تلقائيًا بمعدل تحديث 120 إطار.

وإذا انخفض معدل إطارات اللعبة، فإن معدل إطارات الشاشة ينخفض تلقائيًا ليناسبه، وذلك مع محتوى مقاطع الفيديو كمثال.

وتستهلك ProMotion الكثير من الطاقة مقارنةً مع باقي تقنيات الشاشات مرتفعة معدل التحديث، حيث يتغير المعدل تلقائيًا.

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