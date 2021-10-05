فيسبوك تشجع خطاب الكراهية من أجل الربح

ظهرت المسؤولة عن تسريب كميات هائلة من وثائق شركة فيسبوك الداخلية لصحيفة وول ستريت جورنال، فرانسيس هوغن، في برنامج 60 دقيقة، وكشف عن المزيد من الأعمال الداخلية لأقوى منصة وسائط اجتماعية في العالم.

وكشفت هوجين عن هويتها عبر التلفزيون الوطني. ووصفت الشركة الملتزمة جدًا بتحسين المنتج لدرجة أنها تبنت الخوارزميات التي تضخم الكلام الذي يحض على الكراهية.

وقالت هوجين لمضيف برنامج 60 دقيقة سكوت بيلي: إنها تدفع من أجل أرباحها من خلال سلامتنا.

ووفقًا لحساب لينكدإن المحذوف منذ ذلك الحين، كانت هوجين مديرة للمنتج في الشركة ضمن مجموعة النزاهة المدنية. واختارت ترك الشركة في عام 2021 بعد حل المجموعة.

وقالت إنها لا تثق في أن الشركة على استعداد لاستثمار ما يجب استثماره لمنع المنصة من أن تكون خطيرة. وبالتالي، قامت بتسريب مجموعة كبيرة من الأبحاث الداخلية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات على أمل قيادة تنظيم أفضل للشركة.

وأشارت إلى أنها عملت في عدد من الشركات، بما في ذلك جوجل. ولكن كان الأمر أسوأ بكثير في فيسبوك بسبب رغبة الشركة في تقديم أرباحها على مصلحة مستخدميها.

وقالت: كان هناك تعارض بين ما هو مفيد للجمهور وما هو جيد لفيسبوك. اختارت الشركة مرارًا وتكرارًا التحسينات التي تخدم مصالحها الخاصة مثل كسب المزيد من المال.

وبينما تدعي الشركة أنها تساعد في إيقاف خطاب الكراهية، على الأقل عبر منتجاتها الخاصة، تقول وثيقة داخلية سربتها هوجين: نقدر أننا نتصرف بنسبة تتراوح بين 3 و 5 في المئة من الكراهية و 0.6 في المئة تقريبًا من العنف والتحريض.

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فيسبوك لا تهتم بمصلحة مستخدميها

توضح وثيقة أخرى أن الشركة لديها أدلة من مجموعة متنوعة من المصادر على أن خطاب الكراهية والخطاب السياسي المثير للانقسام والمعلومات المضللة عبر منصتها ومجموعة تطبيقاتها تؤثر في المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وتدعي هوجين أن أساس المشكلة يكمن في الخوارزميات التي تم طرحها في 2018 والتي تحكم ما تراه عبر المنصة. ووفقًا لها، فإن الهدف منها هو زيادة المشاركة. وقد وجدت الشركة أن أفضل تفاعل هو النوع الذي يغرس الخوف والكراهية لدى المستخدمين. وقالت هوجين: من الأسهل إلهام الناس للغضب مقارنة بالعواطف الأخرى.

في ذلك الوقت، قدم مارك زوكربيرج تغييرات الخوارزمية على أنها إيجابية. وقال: نشعر بمسؤولية التأكد من أن خدماتنا ليست مجرد متعة أثناء الاستخدام، ولكنها مفيدة أيضًا لمصلحة الناس.

ولكن وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول مخاوف هوجين، كانت النتيجة تحولًا حادًا نحو الغضب والكراهية. وقالت إحدى المذكرات الداخلية التي نقلتها الصحيفة عن تقييم آثار التغيير: المعلومات المضللة والمحتوى العنيف منتشر بشكل مفرط بين عمليات إعادة المشاركة.

وبدأت صحيفة وول ستريت جورنال بنشر الملفات تحت اسم “ملفات فيسبوك” في شهر سبتمبر. وأدى أحد التقارير التي تزعم أن الشركة أجرت بحثًا يثبت أن إنستاجرام قد أضرت بمراهقات منذ ذلك الحين إلى جلسة استماع في الكونجرس.

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