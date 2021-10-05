خدمات فيسبوك تعود بعد انقطاع دام ست ساعات

عادت خدمات شركة فيسبوك إلى العمل بعد انقطاع دام ست ساعات بسبب مشاكل توجيه DNS. وأدى الانقطاع إلى تعطيل واتساب وإنستاجرام وماسنجر و Oculus VR أيضًا.

وبالنسبة للبعض، عادت هذه الخدمات للعمل الآن. ومع ذلك، بعد مشكلة DNS مثل هذه، قد يستغرق الأمر ساعات حتى يعمل كل شيء بشكل صحيح عبر كل شبكة.

وكان هذا أكبر انقطاع في الخدمة منذ حادث عام 2019 الذي أدى إلى توقف الموقع عن العمل لأكثر من 24 ساعة.

ويستشهد الصحفي بريان كريبس بمصدر موثوق أخبره أن الحادث ليس له أي أصول خبيثة. وبدلاً من ذلك، قالوا إن الأمر بدأ بتحديث روتيني لـ BGP حدث بشكل خطأ، مما أدى إلى محو معلومات توجيه DNS التي تحتاجها فيسبوك حتى تتمكن الشبكات الأخرى من العثور على مواقعها.

ومع ذلك، فإن المشكلة تعني أن المستخدمين البعيدين يمكنهم الوصول إلى الشبكة لاستخدامها، ولم يكن لدى الأشخاص في الموقع إمكانية الوصول إلى الشبكة اللازمة لإصلاح الأشياء.

ويعكس هذا الكلام ما قاله حساب مجهول عبر ريديت حول المشكلة (وتم حذفه بسرعة)، الذي استشهد ببروتوكولات الوباء كسبب في وجود عدد أقل من الأشخاص في الموقع أكثر من المعتاد، مما أدى إلى إبطاء جهود الاستعادة.

وقال المتحدث باسم الشركة، جو أوزبورن، في بيان: نحن آسفون لكل من تأثر بتوقف منصاتنا. نحن نعلم أن مليارات الأشخاص والشركات حول العالم يعتمدون على منتجاتنا وخدماتنا للبقاء على اتصال. نحن نقدر سعة صدرك عندما نعود للاتصال بالإنترنت.

وأدى الانقطاع إلى تعطل الأنظمة الداخلية داخل فيسبوك أيضًا، مما ترك الموظفين غير قادرين على الوصول إلى المكاتب والتواصل بسهولة مع بعضهم بعضًا.

وأوضح بعض الموظفين أنهم كانوا يستخدمون حسابات البريد الإلكتروني في آوتلوك التي يوفرها العمل، مما يسمح للعاملين في فيسبوك بإرسال بريد إلكتروني لبعضهم بعضًا. ولكن كانوا غير قادرين على إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني من عناوين خارجية.

فيسبوك تشرح سبب توقف الخدمة

قالت الشركة في تدوينة إن انقطاع الخدمة لمدة ست ساعات الذي جعلها غير متصلة بالإنترنت إلى جانب واتساب وإنستاجرام وماسنجر و OculusVR كان نتيجة لتغيير التكوين في أجهزة التوجيه الخاصة بها – وليس الاختراق أو محاولة الوصول إلى بيانات المستخدم.

ولا يقدم التفسير الكثير من التفاصيل. ولكن يبدو أن أجهزة الشركة لم تكن قادرة على التواصل مع بعضها بعضًا. وتوضح الشركة أن هذا الاضطراب في حركة مرور الشبكة كان له تأثير متتالي في طريقة تواصل مراكز البيانات لديها. مما أدى إلى توقف خدماتها.

ونشر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج اعتذارًا، قائلاً إن المنصات عادت للعمل. آسف للاضطراب. أعلم مدى اعتمادك على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تهتم بهم.