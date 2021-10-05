بدأت آبل تعتمد على خاصية ProMotion في هواتف آيفون 13 برو وبرو ماكس، وتسمح هذه الخاصية للهواتف بأن تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز.

وقد طالب الكثير من المستخدمين بهذه الخاصية منذ فترة طويلة، حيث تستخدمها جميع هواتف أندرويد تقريبًا.

وتعمل خاصية Promotion على رفع معدل تحديث الشاشة أو تقليله بناءً على نوعية المحتوى المعروض على الشاشة.

لذلك إن كان المحتوى يحتاج لأن يعمل بمعدل تحديث مرتفع مثل الألعاب أو مقاطع الفيديو، فإن الشاشة تقوم برفع معدل التحديث تلقائيًا.

ومن ثم تقوم الشاشة بخفض معدل التحديث إن لم يكن المحتوى يحتاج إليه، كأن تقرأ مستندًا ما أو منشورًا.

إغلاق خاصية Promotion في آيفون 13 برو

تسمح لك آبل بإغلاق الخاصية تمامًا وإيقافها عن العمل، وجعل معدل الإطارات مرتبطًا بمعدل 60 هرتز فقط.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك، ومن ثم توجه إلى قسم إعدادات الوصول المحسن، وبعد ذلك اختر الحركة.

ومن ثم في قائمة الحركة قم بتفعيل اختيار يدعى تقليل معدل الإطارات، ويعمل هذا الاختيار على حد معدل الإطارات الذي يعمل به النظام.

ويمكنك أيضًا إيقاف هذه الخاصية عبر تفعيل وضع الطاقة المنخفضة، حيث يعمل هذا الوضع على تقليل استهلاك بطارية الهاتف.

وذلك عبر اختيار وضع الطاقة المنخفضة من خلال واجهة التحكم في الأوامر الخاصة بالهاتف.

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لماذا ترغب في إغلاق خاصية Promotion

على الرغم من كون خاصية ProMotion أحد أكثر الخواص التي طالب مستخدموا آبل منذ تقديمها في أجهزة آيباد برو، إلا أنها تتسبب في استهلاك البطارية ونفاذها بشكل سريع.

ويعتبر هذا الأمر عامًا على جميع الأجهزة التي تدعم معدل تحديث إطارات أعلى من 60 هرتز، لذلك يرغب البعض في الحصول على مدة استخدام بطارية أكبر.

وهذا ما يجعلهم يقومون بإغلاق هذه الخاصية ليحصلوا على أداء بطارية أفضل قليلًا ولمدة أطول.

كما أن البعض لا يشعر بالراحة أثناء استخدام الشاشات ذات معدل التحديث المرتفع، وخاصةً عند النظر إليها لفترات طويلة.

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