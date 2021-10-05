أيسر تكشف عن أجهزة حواسيب ويندوز 11 للاعبين

قامت شركة أيسر بتحديث تشكيلة Nitro 5 من أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب للمبتدئين في النصف الثاني من عام 2021، ويبدو إطلاق نموذجها الجديد بقياس 17.3 إنشًا في منتصف شهر أكتوبر مثيرًا للإعجاب بشكل خاص نظرًا لسعره البالغ 1200 دولار.

وتطلق الشركة نموذجين من Nitro 5، بما في ذلك AN515-57 و AN515-54، لتقديم أحدث التقنيات للاعبين إلى جانب أحدث نظام تشغيل من مايكروسوفت.

ويتميز الحاسب بشاشة بدقة 1080 بكسل بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ويأتي مزود بمعالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر وشريحة رسوميات Nvidia GeForce RTX 3050Ti.

ولم تحدد الشركة نموذج وحدة المعالجة المركزية أو ما قد تكون عليه طاقة الرسومات القصوى لوحدة معالجة الرسومات. وتشتمل المواصفات الأخرى على 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 و 1 تيرابايت SSD. ويبدو هذا وكأنه حاسب محمول قوي للألعاب.

وإذا كنت تريد شيئًا أصغر، فإن الشركة لديها أيضًا إصدار 15.6 إنشًا قادم في منتصف شهر أكتوبر مقابل 770 دولارًا. ويحتوي أيضًا على شاشة بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز. ولكن مع معالج Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر وذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 8 جيجابايت وتخزين SSD بسعة 256 جيجابايت.

وعلى الجانب الرسومي، فإنه يتميز بـ Nvidia GeForce GTX 1650. ويجب أن يظل هذا الجهاز قادرًا على تشغيل بعض الألعاب الخفيفة. ولكن من المحتمل أن تكون تجربة مخترقة أكثر مما يمكن أن يفعله جهاز 17.3 بوصة.

ويحتوي كلا النموذجين على منفذ إيثرنت ومنفذ Thunderbolt 4 بالإضافة إلى ثلاثة منافذ USB-A ومخرج HDMI ومقبس 3.5 ميليمتر وفتحة Kensington.

اقرأ أيضًا: أيسر تجلب المحتوى الثلاثي الأبعاد إلى الحاسب المحمول

أسوس تفكر في الاستدامة

وفرت شركة أيسر لأحدث إصدار من Nitro 5 بعض التعديلات الطفيفة في التصميم التي تجعله يبرز قليلاً مقارنة بنموذج 2021 المبكر. ولا يزال يحتوي على لون أحمر وأسود مع حواف مستدقة، إلى جانب لوحة مفاتيح كاملة الحجم.

ويتم الآن توصيل الشاحن على الجانب الأيمن من الحاسب المحمول بدلاً من ظهره. ويبدو أن أجزاء من الغطاء والهيكل لها بنية أكثر قابلية للتحمل.

كما كشفت الشركة أيضًا عن حاسب Aspire Vero الذي يركز على الاستدامة، والذي يتوفر مع ويندوز 11. ويتميز Aspire Vero الصديق للبيئة والمعتمد من EPEAT Silver ببلاستيك معاد تدويره بعد الاستهلاك PCR في الهيكل ولوحة المفاتيح، وعبوة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المئة، ومعالج Intel Core من الجيل الحادي عشر.

ويحتوي على رسومات Irix Xe مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من M.2 SSD. كما يحتوي على شاشة FHD IPS بقياس 15.6 إنشًا وخاصية منع الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لتوفير الوضوح أثناء مكالمات الفيديو.

ويأتي الحاسب مزودًا بتقنية Intel Wi-Fi 6 ومنفذ USB من النوع C ومنفذين USB 3.2 ومنفذ HDMI 2.0 لمخرج الفيديو. ويهدف تصميم لوحة المفاتيح إلى جعل الناس يفكرون في إعادة التدوير والبيئة. ويبرز المفتاحان “R” و “E” باللون الأصفر. ويبدأ سعر Aspire Vero من 700 دولار.

اقرأ أيضًا: أيسر تدخل مجال التخزين الفلاشي والذاكرة