أندرويد 12 يتوفر في الأسابيع القليلة المقبلة

بعد معاينة في I/O 2021 والعديد من الإصدارات التجريبية منذ ذلك الحين، أصبح أندرويد 12 – الإصدار التالي من نظام تشغيل الهاتف المحمول من شركة جوجل – جاهزًا للإطلاق. ولكن ليس عامة الناس.

وكتبت الشركة عبر موقع Android Developers أنها أرسلت التعليمات البرمجية المصدرية إلى مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP ويتم إصدار التحديث رسميًا.

وبالرغم من توفر النظام تقنيًا، فلن تجده يظهر كتحديث عبر هاتف بيكسل في الوقت الحالي. وعند إطلاقه، يصل إلى هواتف Pixel 3 و Pixel 3A و Pixel 4 و Pixel 4A و Pixel 4A 5G و Pixel 5 و Pixel 5A. وهو النظام الذي يشغل هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro عند إطلاقهما في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقًا لجوجل، فإنه يصل أيضًا إلى أجهزة سامسونج جالاكسي وون بلس وأوبو وريلمي وفيفو وشاومي و Tecno لاحقًا في عام 2021.

ويركز هذا التحديث في الغالب على تعديل طريقة ظهور أندرويد باستخدام لغة التصميم Material You الجديدة من جوجل. وتقول الشركة إن لغة التصميم Material You هي أكبر تغيير في التصميم في تاريخ أندرويد.

وهناك ميزات أخرى، بما في ذلك لوحة تحكم خصوصية جديدة توفر مزيدًا من الشفافية حول كيفية وصول تطبيقاتك إلى موقعك والميكروفون والكاميرا. ولكن بشكل عام هذا ليس تحديثًا يهدف إلى تغيير طريقة استخدامك للهاتف بشكل جذري.

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أندرويد 12 يصل لمشروع أندرويد المفتوح المصدر

قالت الشركة: كالعادة، نشكرك على تعليقاتك خلال الإصدار التجريبي. اختبر أكثر من 225000 منكم إصداراتنا المبكرة عبر أجهزة بيكسل وأجهزة شركائنا. وأرسلت إلينا ما يقرب من 50000 تقرير مشكلة للمساعدة في تحسين جودة الإصدار.

وأضافت: نقدر أيضًا العديد من المقالات والمناقشات والاستطلاعات والاجتماعات الشخصية التي عبرت فيها عن أفكارك. بالإضافة إلى العمل الذي أنجزته لجعل تطبيقاتك متوافقة في الوقت المناسب. دعمك ومساهماتك هي التي تجعل من أندرويد منصة للجميع.

وأوضحت جوجل أنها تعتزم التحديث بمزيل من التفصيل حول أندرويد 12 في مؤتمر Android Dev لهذا العام. الذي يعقد يومي 27 و 28 أكتوبر.

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