أمازون تطلق ميزة إهداء جديدة لمشتركي Prime

أطلقت شركة أمازون ميزة إهداء جديدة تتيح للمشتركين في خدمة Prime الخاصة بها إرسال هدايا للآخرين باستخدام عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف فقط – دون الحاجة إلى عنوان.

ويجب أن يكون مقدمو الهدايا من أعضاء Amazon Prime، ويقتصر البرنامج على الولايات المتحدة القارية، ولا يمكن استخدامه إلا عبر الأجهزة المحمولة في الوقت الحالي.

وبالرغم من أن الشركة قد قامت بتضمين بعض الضمانات – لا يتمكن مانح الهدايا من الوصول إلى العنوان البريدي للمستلم أبدًا. ولكن تبدو الميزة قابلة للإساءة.

وتعتبر الميزة مفيدة في حال كنت تريد تقديم هدية لشخص ما ولا تعرف العنوان البريدي للمستلم. ولكن تمتلك عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم.

ويختار مانح الهدايا الهدية عبر تطبيق أمازون للهاتف المحمول، ويختار خيارات “إضافة إيصال الهدية لإرجاعها بسهولة” أثناء تسجيل المغادرة. ويظهر خيار “السماح للمستلم بتقديم عنوانه”. ومن ثم يضيف المانح عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول للمستلم.

ولا يتم في هذه المرحلة تحصيل رسوم من بطاقة مانح الهدايا. ولكن يتم تعليق مبلغ الشراء عبر بطاقة الدفع الخاصة به. ويتلقى المستلم بعد ذلك إشعارًا – عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني – يفيد بأن هناك هدية تنتظره.

وإذا لم يكن لدى المستلم حساب أمازون، فإن بإمكانه إنشاء حساب في هذه المرحلة. ويجب أن يكون لدى المستلم حساب أمازون لقبول الهدية. ولكن يجب أن يكون المانح عضوًا في Prime.

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ميزة جديدة من أمازون لحشد المزيد من الأعضاء

يمكن للمستلم النقر فوق الإشعار من الشركة للكشف عن ما أرسله مانح الهدية، ومن ثم يمكنه تحديد ما إذا كان يرفض الهدية أم يقبل الهدية ولكن يحولها إلى بطاقة هدايا أمازون — لن يتم إخطار مانح الهدية — أو يمكنه قبول الهدية كما هي.

وإذا قبل المستلم الهدية، يتم تحصيل الرسوم من بطاقة الدفع الخاصة بالمانح. بينما إذا تجاهل المستلم إشعار الهدية، فإن صلاحيته تنتهي في غضون أيام قليلة، ويستعيد مانح الهدية أمواله.

ولا توجد آلية لأعضائ الشركة لإلغاء الاشتراك في هذه الخدمة الجديدة. ويتمثل موقف أمازون في أنه إذا كان المستلم لا يريد الهدية، فيمكنه رفضها أو تجاهل الإشعار.

وقالت الشركة إنه ليس كل ما تبيعه أمازون مؤهلًا لميزة الإهداء الجديدة. ولكن الملايين من العناصر مؤهلة. وتشمل العناصر المؤهلة المنتجات التي تبيعها الشركة والبائعون الخارجيون عبر منصتها.

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