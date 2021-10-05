آبل لا تخطط لإطلاق iPad Air بشاشة من نوع OLED

طوّرت شركة آبل من حواسيب آيباد اللوحية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وقد أصبحت هذه الأجهزة بديلًا ممتازًا للحواسيب المحمولة خصوصًا مع وجود الإضافات مثل القلم ولوحة المفاتيح ودعم الفأرة. وتقدم الشركة تحديثات كبيرة لهذه الأجهزة مع كل جيل.

وقد انتشرت الشائعات في الأشهر الأخيرة حول قدوم الإصدار القادم من حاسب iPad Air اللوحي مع شاشة من النوع الرائد OLED. إلا أن محلل آبل الشهير مينج-تشي كوو يرى أن الشركة لا تخطط حاليًا لفعل ذلك. ويُذكر أن توقعات كوو عادةً ما تصيب.

وبدلًا من الاعتماد على شاشات OLED الرائدة ستستمر الشركة في الاعتماد على شاشات LCD التي تستخدمها حاليًا. علمًا أن كوو قد توقع سابقًا أن آبل سوف تعتمد على تقنية mini-LED المحسنة في حواسيب آيباد برو اللوحية، وقد كان.

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وتأتي تقنية mini-LED لاستبدال تقنية OLED في إصدارات برو من الحاسب اللوحي. والسبب الرئيسي وراء كون هذه التقنية حصرية لإصدارات برو هو أنها مكلفة إلى حد كبير. وتتميز عمومًا بأنها تقدم أداءًا أفضل من ناحية، وعمرها الافتراضي أطول من ناحية أخرى.

واستخدمت آبل تقنية mini-LED للمرة الأولى في إصدار 12.9 إنش من آيباد برو. والذي أتى في وقت مبكر من العام الجاري. في حين أن إصدار 11 إنش لم يدعم هذه الخاصية حتى وقتنا الحالي، لكنه سيحصل عليها قريبًا.

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تغييرات آبل على شاشات آيباد

يرى المحلل مينج-تشي كوو أيضًا أن آبل سوف تستخدم تقنية mini-LED قريبًا في إصدارات ماك بوك برو. ومن ناحية أخرى فقد كشف عن معلومة في غاية الأهمية. وهي أن آبل تعمل حاليًا على تطوير تقنية جديدة كليًا للحواسيب اللوحية.

وذلك حيث ستسمح تلك التقنية الجديدة في إنتاج حواسيب لوحية أخف وزنًا وقل سمكًا وبعضها سيكون قابل للطي أيضًا. لكن آبل تحتاج ما يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لإنجاز هذا التطوير.

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من ناحية أخرى فإن آبل تعمل حاليًا وطبقًا لتسريبات وتقارير عديدة على هاتفها الأول القابل للطي. وذلك إلى جانب عملها أيضًا على حاسب لوحي قابل للطي. لكن التوقعات تشير إلى قدوم هذه المنتجات في وقت متأخر جدًا، وأكثرها تفاؤلًا يشير إلى قدومها في عام 2024.

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