آبل تتيح لك الإبلاغ عن عمليات الاحتيال في متجر التطبيقات

أصبحت شركة آبل تتيح لك الآن الإبلاغ مباشرةً عن تطبيق مخادع من قائمتها في متجر التطبيقات آب ستور عبر إصدار جديد ومحسّن من زر “الإبلاغ عن مشكلة”.

وعاد الزر إلى قوائم التطبيقات الفردية لأول مرة منذ سنوات ويتضمن الآن خيارًا مخصصًا “الإبلاغ عن عملية احتيال” في القائمة المنسدلة.

وقبل وصول iOS 15، كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها العثور على هذا الزر هي التمرير لأسفل إلى أسفل علامة التبويب “التطبيقات” أو “الألعاب” في متجر التطبيقات، والانتقال إلى موقع ويب حيث تحتاج إلى إعادة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك، يمكنك الاختيار من بين “الإبلاغ عن نشاط مريب” أو “الإبلاغ عن مشكلة جودة” أو “طلب استرداد الأموال” أو “العثور على المحتوى الخاص بي”.

ولم يقدم أي من الخيارات طريقة واضحة للإبلاغ عن عملية احتيال. ويقوم خيار “الإبلاغ عن نشاط مشبوه” بإعادة توجيهك إلى دعم آبل بدلاً من ذلك. ولن تسمح لك الشركة بالإبلاغ عن “مشكلة جودة” إلا إذا كنت قد دفعت المال (وبالتالي وقعت في عملية الاحتيال).

ولكن يقدم الآن كل تطبيق مجاني يشتمل على عمليات شراء داخل التطبيق خيار “الإبلاغ عن مشكلة”. وبالرغم من أن العملية تواصل نقلك إلى موقع ويب تحتاج فيه إلى تسجيل الدخول. ولكن يبدو هذا بشكل عام خطوة إلى الأمام.

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آبل تعيد زر الإبلاغ عن مشكلة

يتمحور السؤال الكبير حول ما إذا كانت الشركة قد تتخذ إجراءً بشأن تلك التقارير. ولدى آبل 500 مراجع بشري للتطبيقات، مقارنة بـ 15 ألف مشرف محتوى في فيسبوك و 20 ألف في جوجل و 2200 في تويتر.

وقد يكون هناك بعض الحركة على هذه الجبهة أيضًا، إذ بدأت الشركة بالتوظيف لمنصب محققو ASI في الثامن من شهر سبتمبر. وهم الأشخاص المسؤولين عن التحقيق في التطبيقات والاتجاهات الاحتيالية، بالإضافة إلى المطورين المعنيين.

ومن المؤكد أن شركة آبل تستمع إلى موجة الغضب الأخيرة حول متجر التطبيقات. بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التنازلات الإجبارية الصغيرة في أعقاب التدقيق القضائي والتنظيمي. بدأت الشركة بالسماح للمستخدمين بمراجعة تطبيقاتها التي توفرها مع كل آيفون.

ولم يسمح آبل ستور سابقًا للمستخدمين بتقييم أو مراجعة تطبيقات آيفون وآيباد المدمجة من آبل. مثل البريد والموسيقى والأخبار والأسهم والآلة الحاسبة. ومع ذلك، رفعت الشركة هذا التقييد منذ إصدار iOS 15 في وقت سابق من هذا الشهر.

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