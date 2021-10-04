لينوفو تعمل على جهاز ألعاب محمول باسم Legion Play

يحتاج اللاعبين دائمًا لأجهزة تسمح لهم باللعب في أي مكان. وذلك عكس منصات الألعاب المنزلية مثل إكس بوكس وبلاي ستيشن والتي تحتاج لشاشة ومصدر طاقة للعب. وإلى جانب حلول مثل نينتندو سويتش وستيم ديك يبدو أن شركة لينوفو تطور جهاز جديد يستهدف هذه الشريحة.

وذلك حيث ظهرت التسريبات حول جهاز ألعاب محمول يحمل الاسم Lenovo Legion Play. وكما نلاحظ فهو منتج تابع لعلامة Legion التجارية. لكن هذا الجهاز يختلف عن كلًا من نينتندو سويتش وستيم ديك، حيث إنه موجه للاعبي منصة الهواتف الذكية خصوصًا.

ويأتي الجهاز الجديد مع نظام أندرويد، أي أن الألعاب التي سيمكن للمستخدم لعبها عليه هي الألعاب المتاحة لهواتف أندرويد عمومًا، بما في ذلك ألعاب مثل CoD و PUBG Mobile و Genshin Impact وغيرها الكثير.

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وقد تم اكتشاف الجهاز عن طريق موقع لينوفو الرسمي، ويبدو أن الشركة كانت تخطط أن تعلن عنه قريبًا إلا أن التسريبات قد سبقتها. حيث ظهرت الصور على موقعيّ لينوفو في اليابان وألمانيا لكنها كانت مخفية.

وكانت لينوفو على ما يبدو تخطط للكشف عن جهاز الألعاب الجديد ضمن مؤتمرها الموجّه للأجهزة المحمولة Lenovo Mobile World Congress 2021 إلا ان المؤتمر قد انعقد دون ذكر هذا الجهاز، وهو ما يلمح لأن الجهاز قد تأجل بالفعل.

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لينوفو تعمل على جهاز ألعاب محمول

تم الوصول لكل هذه المعلومات عبر صفحة مخفية على موقع لينوفو الرسمي. ووصف المنتج يوضح أنه كان موجهًا أيضًا لألعاب AAA الرائدة والمخصصة لمنصات الألعاب المنزلية. وذلك حيث إن الجهاز كان سيدعم تشغيلها عبر خواص اللعب السحابي وخدمات مثل PS Now و xCloud و NVIDIA GeForce Now وغيرهم.

وتتضمن مواصفات الجهاز شاشة بأبعاد 16:9 مع دعم HDR 10 إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7,000 ملي أمبير. هذا إلى جانب أن لينوفو قد ذكرت أن الجهاز يأتي بدون حواف كبيرة، لكن الصور أظهرت عكس ذلك.

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