تمتلك روبلوكس أحد أكبر مجتمعات اللاعبين عبر الإنترنت في الوقت الحالي، وذلك لأنها توفر مجتمعًا مناسبًا لجميع الأعمار المختلفة.

كما أن اللعبة تناسب الجميع، حيث تستطيع بناء أي لعبة ترغب فيها داخلها أو المشاركة في الألعاب التي قام المستخدمون الآخرون ببنائها.

وعلى الرغم من كون مجتمع اللاعبين في روبلوكس كبيرًا، إلا أن لكل لاعب مظهر خاص به وفريد عن اللاعبين الآخرين.

ويساعدك إسم العرض على تخصيص هذا المظهر بشكل أفضل، حيث يظهر إسم العرض لجميع المستخدمين حولك.

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تغيير اسم العرض في روبلوكس

يختلف مبدأ إسم العرض عن اسم المستخدم الخاص بروبلوكس، حيث تختار إسم المستخدم في روبلوكس عندما تجهز حسابك للمرة الأولى.

وبعد ذلك لا تستطيع تغيير إسم المستخدم إلا عبر دفع العملات إلى المنصة واختيار إسم جديد.

كما يبدأ إسم المستخدم في روبلوكس برمز @، حيث يرمز لعنوان شخصيتك داخل اللعبة، ويساعد المستخدمين الآخرين على الوصول إليك.

ولكن تستطيع تغيير اسم العرض بسهولة ودون الحاجة لدفع أي عملات داخل اللعبة، كما يمكن أن يتكرر إسم المستخدم بين أكثر من لاعب.

ويظهر إسم العرض في روبلوكس في أماكن متفرقة داخل اللعبة، وتراه يحوم فوق رأسك داخل اللعبة دائمًا.

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وتستطيع إنشاء اسم العرض أو تغييره عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى صفحة الحساب الخاص بك، وبعد ذلك توجه إلى صفحة بيانات الحساب الخاصة بك.

ومن ثم اضغط على زر التعديل الموجود إلى جوار خانة إسم العرض، وتجد فوق إسم المستخدم الخاص بك.

وبعد ذلك أدخل إسم العرض الجديد الخاص بك، ومن ثم اضغط على حفظ حتى يتم حفظه وتأكيده داخل اللعبة.

ولا يمكنك تغيير إسم العرض إلا مرة كل سبعة أيام، لذلك يجب أن تكون راضيًا عنه قبل اعتماده وحفظه داخل اللعبة.

وتوجد بعض الاشتراطات لاستخدام اسم العرض وكتابته ومن ضمنها:

يجب أن يكون طول إسم العرض بين 3 و20 حرفًا.

يمكنك استخدام الحروف والأرقام ورمز ـ فقط دون باقي الرموز.

لا يمكن أن يشبه اسم العرض الخاص بك اسم المستخدم للحسابات الكبيرة في اللعبة.

يجب أن يتخطى اسم العرض معايير المجتمع الخاصة باللعبة.

وتشترط معايير المجتمع الخاصة باللعبة ألا يكون إسم العرض مهينًا أو هجوميًا، كما يجب ألا يشير إلى أي بذاءة فيه.

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