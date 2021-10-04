استخدام واتساب عبر حواسيب آيباد

تظل منصة واتساب أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا، وذلك لأنها تعمل على إيصال الرسائل بين المستخدمين بشكل سريع.

وتستطيع عبر واتساب إرسال أي عدد من الرسائل وأي ملفات ترغب في إرفاقها بالمحادثة دون الخوف من التكاليف الإضافية للرسائل.

وعلى الرغم من كون أجهزة آيباد أحد أكثر الحواسيب المحمولة إنتشارًا في العالم، إلا أن شركة واتساب لم تدعم آيباد بشكل رسمي حتى الآن، وذلك على الرغم من دعمها لحواسيب أندرويد اللوحية.

وتستطيع تشغيل واتساب عبر أجهزة آيباد بطريقة رسمية ولكنها ليست مخصصة لأجهزة آيباد، لذلك لا تتوقع استخدام تطبيق خاص بذلك.

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استخدام واتساب عبر أجهزة آيباد

تتيح الشركة طريقة لاستخدام المنصة عبر الأجهزة التي لا تدعمها بشكل رسمي ولا تمتلك تطبيقًا خاصًا بها.

وذلك عبر التوجه إلى موقع واتساب ويب،و من ثم ربط حساب المنصة في هاتفك مع نسخة الموقع.

وقد أطلقت المنصة تحديثًا جديدًا يسمح لك باستخدام التطبيق عبر الموقع بشكل منفصل عن الهاتف.

ويعني ذلك أنك تحتاج للاتصال بالهاتف في المرة الأولى فقط، وبعد ذلك لا تحتاج إليه لاستقبال الرسائل أو إرسالها.

لذلك تعمل المنصة عبر الموقع دون الحاجة لاستخدام الهاتف أو لكونه متصلًا بالإنترنت طوال الوقت.

ولازلت هذه الخاصية ضمن الطور التجريبي، ولكن تستطيع الاشتراك في الطور التجريبي وتفعيلها مباشرةً.

ويمكنك استخدام المنصة عبر الموقع باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع المنصة عبر متصفح سفاري في جهاز آيباد الخاص بك، وانتظر حتى يظهر أمامك مربع QR Code.

وبعد ذلك قم بتشغيل التطبيق في الهاتف وتوجه إلى قائمة التطبيق واختر الأجهزة المرتبطة.

وبعد ذلك تظهر أمامك قائمة بجميع الأجهزة المتصلة بحسابك، وتستطيع الضغط على ربط جهاز لاضافة أي جهاز جديد ترغب فيه.

وعندما تضغط على ربط الجهاز، فإن التطبيق يفتح الكاميرا الخاصة به ويطلب منك فحص الكود الذي ظهر أمامك في الموقع.

وبعد ذلك انتظر لثواني حتى يتم ربط حسابك مع هذا الجهاز الجديد، وعندما ينتهي الربط، فإنك تستطيع استخدام الموقع دون الحاجة لكون الهاتف متصلًا بالانترنت.

كما يمكنك إضافة اختصار خاص بالموقع في واجهة آيباد عبر الضغط على علامة الثلاث نقاط في متصفح سفاري، ومن ثم اختيار وضع اختصار للموقع.

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