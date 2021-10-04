جاء تحديث WatchOS 8 إلى ساعة آبل مع مجموعة من المميزات الجديدة التي تضيف استخدامات جديدة للساعات الذكية.

وقد قدم التحديثات بعض المميزات البديهية لتتمكن من استخدامها عبر ساعات آبل، ومن ضمن هذه المميزات استخدام أكثر من مؤقت معًا عبر الساعة.

اقرأ ايضًا: التحكم في أجهزة HomeKit عبر ساعة آبل

كيفية استخدام أكثر من مؤقت معًا عبر ساعة آبل

يمكنك تجهيز المؤقت في ساعة آبل عبر أكثر من طريقة، وتختلف كل طريقة في النتيجة النهائية.

ويعتبر استخدام سيري لتجهيز المؤقت أحد أفضل الطرق وأسهلها، حيث تستطيع عبر سيري وضع إسم خاص لكل مؤقت.

ويمكنك الوصول إلى سيري عبر الساعة من خلال أكثر من طريقة، حيث تستطيع رفع الساعة وتقريبها إلى وجهك للتحدث إليها.

كما تستطيع تفعيل سيري عبر الضغط مطولًا على زر التاج الفيزيائي في الساعة، ويمكنك تفعيلها عبر قول Hey Siri.

وتحتاج لأن تفعل كل خاصية من هذه الخواص يدويًا، حيث لا تعمل هذه الخواص بشكل تلقائي مع ساعات آبل.

وعندما تتوجه إلى سيري، فإنك تحتاج لأن تطلب منها تجهيز مؤقت لأي مدة ترغب فيها وأن تخبرها بالإسم الذي ترغب في إعطاءه للمؤقت.

لذلك يمكنك أن تطلب منها تجهيز مؤقت لعشر دقائق وتسميته فرن الغاز، وبعد ذلك تطلب منها إضافة مؤقت آخر.

وتستطيع إضافة الأسماء للمؤقت عبر استخدام سيري فقط، حيث لا يمكنك اضافة الأسماء عبر تطبيق المؤقت.

ويمكنك إضافة المؤقت عبر التوجه إلى تطبيق الساعات Timers، ومن ثم اختيار إضافة مؤقت جديد.

ويضم التطبيق مجموعة مؤقتات معدة مسبقًا، كما تستطيع اعادة استخدام أحد المؤقتات التي استخدمتها مؤخرًا.

ويمكنك وضع المؤقت لأي وقت ترغب فيه، ولكن لن تستطيع إضافة أي إسم للمؤقت في حالة استخدمت هذه الطريقة.

وتستطيع إيقاف المؤقت عبر الضغط على علامة المؤقت التي قمت بتجهيزها سابقًا، حيث يمكنك الضغط عليها لإيقاف المؤقت أو حذفه.

وتحتاج حتى تتمكن من استخدام أكثر من مؤقت عبر ساعة آبل أن تكون الساعة تعمل بنظام WatchOS 8.

كما يجب أن يستخدم هاتفك نظام iOS 15، حيث تعتبر هذه المميزات حصرية لأنظمة التشغيل الأخيرة من آبل.

اقرأ ايضًا: أهم مميزات ساعة آبل الجديدة