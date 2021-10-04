إعلانات مؤتمر أكتوبر من آبل

ظهرت مجموعة من الشائعات حول مؤتمر أكتوبر من آبل، ويبدو أن الشركة تعلن عن مجموعة من المنتجات والأنظمة الجديدة فيه.

وتتحدث الإعلانات عن مؤتمر متعلق بحواسيب ماك، ولذلك قامت آبل بتأجيل إطلاق نظام Monterey حتى الآن.

وتظل هذه الإعلانات شائعات حتى الآن، حيث لم تؤكد آبل بشكل رسمي عن وجود المؤتمر أو الإعلانات الجديدة فيه.

الإعلان عن سماعات AirPods 3

تعتبر سماعات AirPods Pro آخر سماعات لاسلكية أطلقتها آبل، وهي صدرت منذ عدة أعوام مضت.

وقد ظهرت الكثير من الشائعات والتسريبات عن سماعات لاسلكية جديدة من آبل تستخدم تقنيات AirPods Pro وتصميم جديد.

وتأتي هذه السماعات ضمن مجموعة AirPods المعتادة بدلًا من Pro، لذلك يتوقع بأن تكون أقل قليلًا في السعر.

حواسيب ماك بوك برو 14 بوصة و16 بوصة

يتوقع الجميع أن تطلق آبل حواسيب ماك برو جديدة تعتمد على الشريحة الجديدة الاحترافية M1X.

كما قد تعتمد آبل على تصميم جديد لحواسيب ماك بوك برو بالإضافة إلى تقديم اختيارات أحجام جديدة من الحاسوب.

وقد ظهرت الكثير من الشائعات التي تتحدث عن الشريحة الجديدة وحواسيب ماك بوك برو الجديدة أيضًا، لذلك يتوقع الجميع ظهورها في حدث أكتوبر.

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حواسيب ماك ميني الجديدة

كما تتحدث الكثير من الشائعات عن نسخة معاد تصميمها من حواسيب ماك ميني الجديدة، ويفترض أن تستخدم معالج آبل الجديد الاحترافي.

ولا توجد الكثير من المعلومات أو الشائعات عن هذه الحواسيب، لذلك قد لا نراها في هذا الحدث.

ويتوقع بأن يكون التصميم الجديد مقاربًا لحواسيب iMac الجديدة بالألوان الشبابية الجديدة.

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الأنظمة والتطبيقات الجديدة في مؤتمر أكتوبر من آبل

كما يتوقع أن تطلق آبل مجموعة من التحديثات للأنظمة الموجودة حاليًا وهي iOS 15.1 و iPadOS 15.1، وذلك حتى تأتي ببعض المميزات التي تم تأجيلها منهما.

ويفترض بأن تطلق آبل نظام Monterey رسميًا لحواسيب ماك المدعومة، وذلك بعد تأجيل موعد إطلاقه.

ويتم تحديث مجموعة من خدمات آبل التي تعمل بشكل جيد مع الهواتف، حيث تطلق آبل مجموعة أعمال مرئية جديدة لشبكة Apple TV Plus.

وذلك بالإضافة إلى تحديثات لتطبيق Apple Fitness Plus وألعاب جديدة في خدمة Apple Arcade المميزة.

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