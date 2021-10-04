أشياء يجب عليك معرفتها قبل لعب Fifa 22

صدرت لعبة FIFA 22 منذ أيام لتكمل مسيرة السلسلة الناجحة من شركة EA، وهي تقدم مستوى رسومي أفضل من غيرها من الألعاب.

وذلك خاصةً بعد تحويل لعبة PES إلى لعبة مجانية والإطلاق الكارثي الذي عانت منه اللعبة مع المشاكل الرسومية المختلفة.

لذلك توجه الكثيرون من محبي ألعاب كرة القدم والجودة الرسومية إلى FIFA 22 هذا العام، ولذلك إليكم مجموعة من أهم النصائح حتى تتمكنوا من الاستمتاع بها.

يمكنك أن تتجنب طور القصة في FIFA 22

تبدأ اللعبة بطور قصة كامل يدور داخل عالمها، حيث يقابل لاعبك الذي قمت بإنشائه بعض اللاعبين المشهورين مثل بيكهام.

ويقدم لك هذا الطور مجموعة من التحديثات المختلفة التي يمكنك المشاركة فيها مع اللاعبين المشهورين والفرق مثل باريس سان جيرمان.

وتستطيع تجنب هذا الطور عبر إيقاف اللعبة مؤقتًا أثناء أي تحدي ليظهر لك اختيار تخطي هذه اللعبة أو المرحلة.

ولكن لا تستطيع تخطي المراحل والمشاهد السينمائية، لذلك تحتاج للجلوس ومشاهدتها حتى تنتهي.

إبدأ بإنشاء ناديك الخاص

تسمح لك اللعبة بإنشاء ناديك الخاص والتحكم في كل ما يتعلق بهذا النادي من أعمار اللاعبين أو تصميم الملابس.

وتضم اللعبة تصميمات ملابس من جميع المصنعين المشهورين للملابس الرياضية مثل نايك وأديداس وغيرهم.

كما تستطيع استخدام ناديك للمشاركة في أحد البطولات داخل اللعبة عبر إزالة أحد الفرق المشاركة فيها بالفعل.

وتستطيع أيضًا التحكم في أعمار اللاعبين ومهاراتهم وعدد النجوم الموجودين في فريقك، ويجب عليك الوصول إلى عدد معين للمشاركة في بعض البطولات.

تحسن مهارة حراس المرمى

قامت اللعبة بتطوير الذكاء الصناعي ومهارات حارسي المرمى داخلها، وذلك لتزيد من صعوبة التسجيل واستغلال الأخطاء.

وقد أصبح حراس المرمى الآن قادرين على التقاط الكرات الصعبة، كما زادت واقعية تصرفاتهم داخل اللعبة لتزيد من صعوبتها.

وقد تخلصت اللعبة بذلك من الاختصارات والخدع التي كان يقوم بها المستخدمون حتى يتمكنوا من تحقيق الأهداف بسهولة.

اقرأ ايضًا: أهم المشاكل التي ظهرت في آيفون 13

تخلص من البطاقات الذهبية ذات تقييم 75-81

تحتاج لاستخدام البطاقات الفضية والبرونزية عند تكوين الفرق، لذلك يجب ألا تتخلص منها جميعًا.

ولكن لا ينطبق هذا على البطاقات الذهبية ذات التقييم من 75 نقطة إلى 81 نقطة، حيث تستطيع التخلص منها عبر بيعها في السوق مباشرةً.

ولا يجب أن تنتظر الكثير من الأموال عند بيع هذه البطاقات، ولكنك تحصل على الكثير منها طوال موسم اللعبة.

لذلك يجب ألا تحتفظ بالكثير منها، ومن الأفضل أن تتخلص منها أولًا بأول للحصول على بعض الأموال لشراء بطاقات أفضل.

اقرأ ايضًا: تغيير اسم العرض في روبلوكس