ويندوز 11 يقلل أداء الألعاب بشكل افتراضي على بعض الأجهزة

روجت شركة مايكروسوفت لنظام ويندوز 11 بشكل كبير في الأشهر السابقة. وذلك تحضيرًا لإطلاقه في الخامس من أكتوبر الجاري. وبالرغم من أن الشركة قد ذكرت في أكثر من مرة أن النظام الجديد محسّن بشكل كامل للألعاب، إلا أن بعض الأجهزة قد تعاني من مشاكل كبيرة في هذا الصدد.

ويعود السبب في ذلك إلى المميزات الأمنية التي أضافتها مايكروسوفت في نظام التشغيل. والتي قد تؤثر بشكل بالغ على أداء الألعاب. وطبقًا لاختبارات أعدها موقع PCGamer فإن هذه المشكلة قد تؤدي إلى هبوط يقدر بنسبة 28% في عدد الإطارات.

وستعاني الأجهزة المعدة مسبقًا من هذه المشكلة، وتحديدًا الأجهزة التي تأتي مع نظام ويندوز 11 منصّب عليها كنظام تشغيل افتراضي.

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ويمكن لهذه النسبة الضخمة أن تمحي الفارق بين جيلين كاملين من البطاقات الرسومية. وذلك في ظل ندرة البطاقات وصعوبة الوصول إليها من الأساس. ويكمن السبب الرئيسي في هذه المشكلة في خاصية Virtualization-Based Security (VBS).

وتعمل هذه الخاصية على حماية الأجهزة من البرمجيات الضارة عن طريق عزل جزء من النظام بالاعتماد على محاكاة عتادية وبرمجية في نفس الوقت. وعند عمل هذه الخاصية يتم إنشاء جزء معزول تمامًا عن النظام ويسمح فقط لنظام التشغيل بالوصول لهذا الجزء وتخزين بعض الملفات الأمنية عليه.

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ويندوز 11 يقلل أداء الألعاب بشكل افتراضي

تقلل هذه المشكلة من أداء الألعاب بشكل واضح. إلا أن معظم المستخدمين قد لا يتعرضوا إليها. حيث إنها تتمحور حول الحواسيب المخصصة للشركات وقطاع الأعمال. وفي حالة أن المستخدم سيقوم بالترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 فإنه لن يتعرض لها.

لكن من ناحية أخرى فإن شراء جهاز حاسب شخصي جديد مجمّع مسبقًا ومنصّب عليه إصدار ويندوز الجديد سيعرض المستخدم لهذه المشكلة.

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وتحدثت مايكروسوفت عن هذا الأمر سابقًا في أغسطس. حيث ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية تريد أن تكون تقنية VBS موجودة على جميع الأجهزة، إلى جانب تواجد شريحة TPM 2.0 والذي كثر الحديث عنها. ولذلك كانت تلك الشريحة من ضمن متطلبات تشغيل النظام.

وقد صرحت الشركة أنها ستتعامل مع شركائها من مصنعي الحواسيب على تزويد جميع الأجهزة بتقنية VBS إلى جانب تقنيات أمنية أخرى خلال العام الجاري.

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وضمن اختبارات موقع PC Gamer تمت تجربة مجموعة من الألعاب في ظل تفعيل VBS أو إلغاء تفعيله برمجيًا. وقد لوحظ أن تأثيرها كبير جدًا على الألعاب. ولاحظوا أن لعبة مثل Horizon Zero Dawn قد انخفض أدائها بنسبة 25% عند تفعيل هذه التقنية. ووصلت النسبة إلى 28% في لعبة Tomb Raider.

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وحتى وقتنا الحالي لم يتم الكشف عن حل لهذه المشكلة. خصوصًا أن المستخدم لن يتمكن من إيقاف VBS ببساطة من خلال الإعدادات حيث إنها أشبه بخاصية إجبارية. لكن حتى وقتنا الحالي يظل عدد كبير من المستخدمين في مأمن من هذه الخاصية.