مميزات تطبيقات المكتب الجديدة من آبل

تمتلك آبل مجموعة من التطبيقات المكتبية التي تمكنك من الاستغناء عن تطبيقات مايكروسوفت أو جوجل درايف المكتبية وهي حصرية لأجهزة آبل وخدمة آيكلاود.

وقد قامت آبل بتحديث تطبيقاتها المكتبية والتي تأتي تحت اسم iWork بعد إطلاق iOS 15، وذلك حتى تتماشى مع النظام.

وتستطيع استخدام التطبيقات المكتبية والوصول إليها عبر أي جهاز من أجهزة آبل سواءً كان آيفون أو آيباد أو حاسوب ماك.

التحديثات الجديدة لتطبيق Keynote من آبل

يعتبر تطبيق Keynote بديلًا لتطبيقات باور بوينت أو Slides من جوجل، وتستطيع عبره إنشاء عروض تقديمية لمختلف الأعمال أو الدروس.

وقد حصل التطبيق على مجموعة من التحديثات من ضمنها:

البث المباشر للكاميرا الأمامية حتى تستطيع الظهور إلى جانب عروضك.

دعم البث المباشر عبر أكثر من كاميرا خارجية حتى تستطيع تقديم العرض مع أكثر من شخص.

إمكانية تقديم العرض عبر أكثر من شخص لتسمح للمستخدمين بأخذ أدوار أثناء تقديم العرض بشكل تلقائي.

أدوات تحكم جديدة في العروض التقديمية لتسمح لك بالوصول إلى اختصارات لوحة المفاتيح وغيرها من الوظائف بسهولة.

أشكال بيانية جديدة لتتمكن من عرض المعلومات بطريقة أفضل

خاصية السحب والإلقاء لنسخ الصور والنصوص بين تطبيقات آبل المختلفة في iOS 15

تسهيل مشاركة العروض التقديمية عبر المستخدمين الموجودين في العرض.

الترجمة الفورية لأي نص تحدده، ومن ثم إضافة هذا النص إلى العرض الخاص بك.

الرسوم البيانية الصوتية لتسهيل مشاركة العروض مع ذوي التحديات البصرية.

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تحديثات تطبيق Pages

يعمل تطبيق Pages كبديل لتطبيق Word أو Docs من جوجل، وتستطيع عبره كتابة مستندات كبيرة وإضافة مختلف العناصر إليها وتعديلها عبر هاتفك أو الآيباد بسهولة.

وجاءت أهم التحديثات إلى التطبيق بالشكل التالي:

تحسين عرض المستندات في شاشة آيفون لتصبح قرائتها أسهل

تحسين عرض الكتب ونشرها عبر التطبيق، وتحسين خاصية عرض الصفحتين إلى جوار بعضها.

إضافة شريط التعديل السريع الذي يسمح لك بالتعديل على النصوص بسرعة.

خاصية السحب والإلقاء بين تطبيقات آبل المختلفة للصور والنصوص المتنوعة.

إضافة خاصية الترجمة الفورية حتى تتمكن من ترجمة النصوص، ومن ثم إضافة النص المترجم مباشرةً إلى المستند

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تحديثات تطبيق Numbers من آبل

يأتي تطبيق Numbers ليكون بديلًا لتطبيق Excel و Sheets من جوجل، وهذا يعني أنه يستطيع التعامل مع الأرقام والجداول بالسهولة والسلاسة نفسها.

وقد حصل التطبيق على حدة تحديثات جديدة منها:

استخدام الجداول المحورية بسهولة وشكل سريع

تلخيص الجداول المحورية وإعادة ترتيب البيانات فيها

استخدام المعادلات بشكل أسرع مع الجداول المحورية

استيراد الجداول المحورية من تطبيقات البيانات الأخرى بشكل سهل.

إضافة مجموعة رسوم بيانية جديدة من أجل تحسين طريقة عرض البيانات.

تحسين خاصية تنقيح البيانات حتى تتمكن من الوصول إلى البيانات الخاصة بك بشكل سهل وسريع.

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