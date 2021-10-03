مشاركة التقارير الطبية في آيفون مع الأطباء

تجمع أجهزة آيفون من أبل مجموعة من المعلومات حول صحتك وتضعها في التقارير الطبية، كما تجمع البيانات عبر ساعة آبل أيضًا.

وتقوم بوضع جميع هذه البيانات في تطبيق الصحة الموجود في الهواتف، حيث يعتبر تطبيق صحة آيفون أحد أفضل التطبيقات الصحية حاليًا.

وتستطيع مشاركة هذه التقارير الصحية والمعلومات الطبية المتنوعة عبر iOS 15 مع أفراد أسرتك أو مع طبيبك مباشرةً.

مشاركة التقارير الطبية في آيفون

يجهز الهاتف التقارير الطبية ويحتفظ بها في تطبيق الصحة الخاص به، لذلك تستطيع الوصول إلى هذه التقارير عبر الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الصحة عبر شاشة الهاتف الرئيسية، ومن ثم اختر استعراض، ويمكنك اختيار أي بند ترغب فيه لعرضه.

وتجد مجموعة من البنود الطبية والمعلومات التي يجمعها الهاتف، وتضم هذه البنود نشاطك اليومي وقياسات الجسد والقلب.

كما تضم معلومات عن دورات النوم والاستيقاظ الخاصة بك بالإضافة إلى بنود التغذية التي تقوم بإدخالها يدويًا.

وتستطيع مشاركة هذه المعلومات مع أي جهة اتصال لديك تستخدم هواتف آيفون ونظام iOS 15، ولكن يجب أن تستخدمهم.

حيث تعد هذه الخاصية حصرية لأجهزة آيفون التي تستخدم iOS 15، ولن تعمل مع جهات الاتصال التي تعتمد على هواتف أندرويد.

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ويمكنك مشاركة التقارير الطبية عبر اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى تطبيق الصحة في هاتفك، ومن ثم اضغط على تبويب المشاركة، وبعد ذلك اضغط زر المشاركة مع أحد الأشخاص.

وبعد ذلك قم باختيار جهة الاتصال التي ترغب في مشاركة التقارير الطبية معها، ويعرض لك الهاتف مجموعة من الجهات المقترحة.

كما يمكنك البحث عن الجهة التي ترغب في مشاركة التقارير معها عبر كتابة إسمها في مربع البحث الذي يظهر لك.

وبعد ذلك يقترح عليك التطبيق مجموعة من البيانات التي يمكنك مشاركتها، وتستطيع مشاركة جميع التقارير الصحية أو تقارير بعينها.

وعندما تنتهي من اختيار التقارير التي ترغب فيها، فإنك تستطيع الضغط على زر المشاركة لتبدأ عملية المشاركة مباشرةً.

وتستطيع عرض التقارير التي تم مشاركتها معك عبر التوجه لقسم المشاركة في تطبيق الصحة لتجد تنبيهًا بوجود بيانات تم مشاركتها معك.

وعندما تضغط على هذا التنبيه، فإنه يعرض لك جميع التقارير التي تم مشاركتها معك وتستطيع الوصول إليها بسهولة.

كما تحصل على تنبيهات عند حدوث أمر يستحق التنبيه يتعلق بصحة المستخدم الذي قام بمشاركة التنبيهات معك، ويعني هذا أنك تحصل على تنبيه في حالة ارتفاع ضغط دم الشخص الآخر أو سقوطه أو تعرضه لأي وعكة صحية جعلته يطلب الإسعاف.

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