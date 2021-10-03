مدفوعات واتساب تمنح مكافآت عند إرسال الأموال

تسعى شركة فيسبوك للتواجد بقوة في عالم المدفوعات الإلكترونية. ولعل هذا قد ظهر واضحًا مع مشروع عملتها الرقمية ليبرا والذي تأجل أكثر من مرة. وتعتمد الشركة على تطبيق واتساب حاليًا للتواجد في هذا القطاع.

ويوفر تطبيق التراسل الأشهر واتساب خدمة المدفوعات في بلدين فقط، وهما البرازيل والهند. وقد تم توفير هذه الخاصية في الهند أولًا في نهايات 2019 ولاحقًا توفرت في البرازيل في منتصف عام 2021 الجاري.

وتتيح خاصية مدفوعات واتساب WhatsApp Payments إرسال واستقبال الأموال بسهولة كبيرة عبر التطبيق. وتستخدمه شريحة كبيرة من المستخدمين في البلدان السابقة، خصوصًا في الهند حيث إنه انطلق لمنافسة جوجل باي بشكل رئيسي.

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وبدأت واتساب حاليًا، وطبقًا لموقع WABetaInfo المتخصص، في تحضير ميزة جديدة لمستخدمي خدمتها للدفع وتحويل الأموال. وهي المكافآت والتي تعرف أيضًا باسم كاش باك. حيث يحصل المستخدم على مكافأة مالية صغيرة كلما قام بإرسال مبلغ ما لأحد معارفه.

وطبقًا لما كشف عنه المصدر فإن الشركة قد وصلت لمرحلة متقدمة من تطوير هذه الخاصية الجديدة. وتظهر التعليمات البرمجية الخاصة بالميزة الجديدة ضمن الشفرة المصدرية لأحدث إصدار تجريبي من واتساب.

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مكافآت مدفوعات واتساب

توفر فيسبوك هذه الميزة الجديدة للمستخدمين في الهند فقط حتى وقتنا الحالي. وهذا طبقًا لما تم اكتشافه من شفرة التطبيق. لكن الشركة من ناحية أخرى لن تقدم مبالغ كبيرة ضمن هذا البرنامج.

وذلك حيث إنها ستمنع 10 روبيات هندية على شكل كاش باك عند إرسال المبالغ المالية. ويعد هذا المبلغ بسيطًا حيث يساوي 14 سنتًا أمريكيًا فقط. ولكن لا شك أن المبلغ قد يكون مجديًا في حالة أن الشركة تدفعه لكل عملية تحويل وليس فقط لعملية واحدة.

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وطبقًا للمصدر، يستلم المستخدم مكافأته بعد 48 ساعة من تحويل الأموال عبر مدفوعات واتساب. وكما هو الحال بالنسبة لهذا النوع من المميزات فإنه قد لا يتوفر لجميع المستخدمين في نفس الوقت، بل قد توفره الشركة فقط للمستخدمين الذين لم يحولوا أي أموال من قبل لدفعهم لتجربة الخاصية.

ومن المتوقع أن تبدأ فيسبوك في التوسع بهذه الخاصية وتوفيرها في عدد أكبر من الدول حول العالم. خصوصًا أن كلًا من آبل وجوجل قد فعلا ذلك مع خدمات الدفع الخاصة بهم.

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ويتوقع لهذه الميزة أن تحقق نجاحًا كبيرًا في حالة توفرها عالميًا نظرًا لأن تطبيقها الأخضر موجود في كل هاتف تقريبًا. ولكن لعل فيسبوك تمتلك خططًا أخرى أو لعلها قد واجهت مشاكل عالمية نظرًا لسمعتها السيئة فيما يتعلق بالخصوصية.