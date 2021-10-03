سامسونج تعتمد على إصدار 6.1 إنش من جالاكسي S22

تعتبر سلسلة هواتف جالاكسي S واحدة من أهم سلاسل الهواتف الرائدة عمومًا وأهم هواتف شركة سامسونج خصوصًا. وقد ازدادت أهمية هذه السلسلة بعدما تخلّت سامسونج عن سلسلة جالاكسي نوت لتصبح هواتف جالاكسي S هي الهواتف الرائدة الوحيدة غير القابلة للطي من الشركة.

وبعدما عقدت الشركة الكورية مؤتمرها بنجاح في أغسطس الماضي فإنها تحضر حاليًا لمؤتمرها القادم، والذي ينعقد في شهر يناير المقبل. وخلاله تكشف الشركة عن سلسلة جالاكسي S22 الرائدة.

وطبقًا للجيلين السابقين فإن سامسونج ستطلق ثلاثة إصدارات من الهاتف، وهم الإصدار العادي، إصدار بلس وإصدار ألترا. إلا أن أحد التقارير الجديدة عن The Elec أوضح أن الشركة تعتمد بشكل رئيسي على الإصدار العادي، والذي يأتي بشاشة بقياس 6.1 بوصة.

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وهذا حيث تخطط الشركة لتركيز طاقتها الإنتاجية على هذا الإصدار بما يصل إلى 50-60% من الإنتاج. في حين أن إصدار جالاكسي S22 بلس والذي يأتي مع شاشة بقياس 6.6 إنش سيحظى بنسبة 20% من الإنتاج. وأخيرًا إصدار ألترا مع 20-30%.

وطبقًا للتسريبات الأخيرة فإن هاتف جالاكسي S22 ألترا سيأتي مع دعم قلم S-Pen. حيث سيتم حفظ القلم ضمن جسم الهاتف تمامًا مثل هواتف جالاكسي نوت وليس من خلال غطاء مخصص مثلما حدث مع جالاكسي S21 ألترا.

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سامسونج تركز على جالاكسي S22

تأكدت الشائعات حول دعم إصدار ألترا للقلم بشكل مدمج من أكثر من مصدر. وفي حالة حدوث ذلك فإن الشركة لن تكون في حاجة لإطلاق هواتف نوت جديدة خلال عام 2022، وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء السلسلة بشكل كامل.

وذلك حيث إن إصدار ألترا يأتي مع مواصفات رائدة وحجم شاشة كبير وفي حالة دعمه للقلم فإنه سيعتبر هاتف نوت لكن باسم جالاكسي S. وحسب التقارير فإن سامسونج تخطط لإنتاج 20 مليون هاتف ذكي من سلسلة جالاكسي S22 قبل الإطلاق.

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وبالرغم من أن هذا الرقم كبير إلا أنه أقل من جالاكسي S21، وذلك حيث إن سامسونج قد خططت لإنتاج 26 مليون وحدة من الجيل السابق لكن انتهى بها الأمر لإنتاج 30 مليون وحدة قبل الإطلاق. ولعل السبب الرئيسي في حدوث هذا التراجع هو نقص الشرائح والمعالجات عالميًا.

وخلال السنوات السابقة وزّعت سامسونج قدرات الإنتاج على هواتف السلسلة بشكل مختلف. وذلك حيث إن سلسلة جالاكسي S20 لعام 2019 قد تضمنت 40% لإصدار جالاكسي S20 العادي. و 45% لإصدار بلس، و 15% فقط لإصدار ألترا.

وذلك في ظل 40% لإصدار جالاكسي S21 ألترا في العام السابق. إلى جانب 30% لكلًا من جالاكسي S21 و S21+. وتكشف لنا هذه الأرقام أن سامسونج لا تهتم في 2022 بإصدار بلس، ولعل هذا يلمح لتحسن في مواصفات الإصدار العادي.

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