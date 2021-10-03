تعتبر شركة تيسلا واحدة من أهم الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية إن لم تكن أهمها على الإطلاق. وبالرغم من أن الشركة قد عانت من مشاكل قضائية عديدة في الفترة الأخيرة بسبب خواص القيادة الذكية والمرشد الآلي إلا أنها قد حققت نتائج ممتازة في الربع الثالث.

وذلك حيث إن الشركة قد تمكنت من بيع 241,300 سيارة كهربائية في الربع الثالث، وبهذا تكسر الشركة أرقامها القياسية وكذلك توقعات الشركات والمحللين في مجال السيارات الكهربائية. خصوصًا لأن التوقعات قد أفادت بأن الإنتاج سوف يكون أقل بسبب أزمة الشرائح العالمية.

وقد تربّعت سيارات محددة من الشركة على عرش المبيعات. وذلك حيث إن 96% من المبيعات كانت لسيارات السيدان Model 3 وسيارات الكروس Model Y. وحسب التقرير الرسمي فإن الشركة قد شحنت 9,275 سيارة من أنواع Model X و Model S كذلك.

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وإلى جانب ذلك، ذكرت الشركة أنها قد وصلت سيارات أكثر بنسبة وصلت إلى 20% مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 73% مقارنةً بنفس الربع من العام الفائت.

وأما عن عمليات الإنتاج فقد حظت بنمو كبير هي الأخرى. وذلك حيث أنتجت الشركة 237,823 سيارة كهربائية فقط في الربع الثالث، وهو رقم قياسي آخر تكسره الشركة. وقد احتفل إيلون ماسك مع فريق عمله على تويتر بهذا الإنجاز، وشكر موردي وشركاء تيسلا.

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تيسلا تكسر أرقامها القياسية في الربع الثالث

أعلنت بعض شركات السيارات الأخرى عن انخفاض في مبيعاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالرغم من زيادة المبيعات التي تشهدها تيسلا. حيث صرّحت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن هبوط كبير في المبيعات يقدر بنسبة 33% مقارنةً بالعام السابق.

إلا أن الشركة قد ذكرت أنها مازالت تحافظ على إيراداتها السنوية بالرغم من ذلك، كما ذكرت أنها مستمرة في تطوير العمل على السيارات الكهربائية ولعل أبرزها هي سيارات Chevrolet Bolt EV و EUV.

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وإلى جانب ذلك. فقد صرّحت شركة Stellantis والتي عرفت سابقًا باسم Fiat Chrysler عن انخفاض في المبيعات بنسبة 18%. ويُذكر أن الانخفاض الذي عانت منه شركات Stellantis و GM هو لمبيعات الولايات المتحدة الأمريكية فقط، في حين أن المبيعات التي كشفت عنها تيسلا هي المبيعات العالمية.

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ويسعى إيلون ماسك وشركته تيسلا للسيطرة على مجال السيارات الكهربائية من ناحية. وإلى حل مشاكله العالمية من ناحية أخرى. خصوصًا داخل الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لكن تيسلا مستمرة في تحقيق النجاحات على أكثر من صعيد.