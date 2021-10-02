هواتف بيكسل تسجل الفيديو وتشاركه تلقائيًا في الطوارئ

تحتفظ شركة جوجل ببعض المميزات الحصرية لهواتف بيكسل. وواحدة من أهم هذه المميزات تكمن في تطبيق Personal Safety والذي يساعد المستخدم على الحفاظ على أمانه الشخصي في حالات عديدة.

وخلال السنوات السابقة زوّدت جوجل هذا التطبيق بعدد من المميزات والخصائص. منها تنبيه جهات الاتصال الموثوقة في حالة أن المستخدم لم يستجب للإشعارات المحددة التي يطمئن بها التطبيق على مالك الهاتف.

وإلى جانب تنبيه جهات الاتصال الموثوقة فإن هاتف بيكسل يكون قادر على الاتصال بخدمات الطوارئ المحلية تلقائيًا مثل 911 في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اكتشف موقع XDA-Developers خاصية جديدة تمت إضافتها والتي بدورها ستزيد من أمان المستخدم بشكل كبير.

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ويتيح التحديث الجديد للتطبيق إمكانية تسجيل فيديو تصل مدته إلى 45 دقيقة في حالات الطوارئ، وبعد تسجيل هذا الفيديو وإذا كان الهاتف متصلًا بالإنترنت فسيتم رفع الفيديو إلى جوجل درايف تلقائيًا.

ويتم الاحتفاظ بهذا الفيديو لمدة أسبوع، وذلك مع وجود خيار يسمح للهاتف بمشاركة المقطع تلقائيًا مع جهات الاتصال الموثوقة وذلك عبر مشاركة رابط التحميل بعد رفعه إلى جوجل درايف. كما أن كل هذه الخطوات تتم بشكل تلقائي بدون تدخل من المستخدم.

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الميزات الأمنية في بيكسل

تقوم تلك الميزة الجديدة بضغط الفيديو أيضًا. وذلك حيث إن كل دقيقة تساوي 10 ميجابايت، أي أن فيديو بالمدة الكاملة 45 دقيقة تصل مساحته إلى 450 ميجابايت فقط. وهو ما يسهل رفع الفيديو ومشاركته بشكل تلقائي.

وأوضحت جوجل أن هذه الميزة موجهة لحماية المستخدم وأمنه الشخصي. وتستخدم فقط في تصوير الحالات الطارئة والمفاجئة. ويمكن لجميع مستخدمي هواتف بيكسل أن يصلوا لتلك الخصائص الجديدة ويتحكموا فيها من خلال تطبيق Personal Safety وذلك بعد تحديثه.

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ويمكن للمستخدم أن يفعل خاصية Emergency SOS في الحالات الطارئة بالضغط لخمس مرات متتالية على زر الطاقة. ويستمر الهاتف حينها في العمل بشكل طبيعي لكن يظهر إشعار يوضح أنه يقوم حاليًا بالتصوير.

وتشمل مميزات Emergency SOS إعدادات كثيرة يمكن للمستخدم ضبطها. إلا أن هذه الإعدادات قد تتغير من بلد لآخر وكذلك هو الحال بالنسبة إلى الخواص والمميزات المتوفرة ضمن تطبيق Personal Safety.

ويُذكر أن جوجل قد بدأت في اختبار نسخة من Emergency SOS ضمن نظام أندرويد 12 المنتظر. لكن في الوقت الحالي لازالت تلك الخواص حصرية لهواتف جوجل بيكسل.

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