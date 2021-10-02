مميزات آيفون 13 التي امتلكها أندرويد أولًا

على الرغم من وجود مجموعة جديدة من مميزات آيفون 13 التي أعلنت عنها آبل بشكل حصري للجيل الجديد في المؤتمر، إلا أن الكثير من المستخدمين يرون بأن هذه المميزات ليست كافية.

وبينما تعتبر هذه المميزات جديدة وتظهر لأول مرة في هواتف آبل مع آيفون 13، إلا أن بعضها قد ظهر في هواتف أندرويد سابقًا.

لذلك إليكم مجموعة من مميزات آيفون 13 الجديدة ولكنها ظهرت سابقًا في هواتف أندرويد:

شاشة ذات معدل تحديث عالي

ربما يكون هاتف آيفون 13 أول هاتف من آبل يستخدم شاشة ذات معدل تحديث عالي، إلا أنه ليس أول جهاز منها.

وذلك لأن آبل تستخدم الشاشات ذات معدل التحديث المرتفع منذ الجيل الأول من آيباد برو وخاصية ProMotion.

وظلت خاصية Promotion حصرية لحواسيب آيباد برو حتى هذا العام، وقد أطلقتها آبل في هواتف آيفون 13 برو وبرو ماكس.

وتستطيع شاشات آيفون 13 الوصول إلى معدل تحديث 120 هرتز إذا إحتاجها الجهاز، وتعود بعد ذلك إلى معدل التحديث المعتاد.

ويعمل هذا الإنتقال بين معدل التحديث المرتفع والمنخفض بحسب المحتوى المعروض على الشاشة.

وذلك حتى لا تستهلك بطارية الهاتف بشكل سريع، كما أن بعض أنواع المحتوى لا تحتاج إلى معدل التحديث المرتفع.

وتظهر الشاشات ذات معدل التحديث المرتفع في أغلب هواتف أندرويد المتوسطة والرائدة، ويصل معدل التحديث في بعض الهواتف إلى 185 هرتز.

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نتوء شاشة أصغر

تخلت هواتف أندرويد بشكل كبير عن نتوء الشاشة المعتاد الظاهر في هواتف آيفون حاليًا، وبدأت تستخدم ثقب في الشاشة.

كما تستخدم بعض هواتف أندرويد كاميرا أمامية ميكانيكية تظهر من الشاشة عندما تحتاج إليها، وبدأت تقنية الكاميرا الموجودة تحت الشاشة بالظهور.

وتأتي الكاميرا المختفية تحت الشاشة في مكان ثقب الشاشة، ولكن دون وجود ثقب أسود حولها، وذلك ما يجعلها غير ظاهرة.

واعتمدت آبل على نتوء شاشة أصغر قليلًا في آيفون 13، ولكن دون أن تتخلى عنه تمامًا، وتتحدث الشائعات عن ثقب شاشة في آيفون 14.

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مساحة 128 جيجابايت للتخزين

تأتي هواتف آيفون 13 بمختلف نماذجها بمساحة 128 جيجابايت لأقل نسخة فيها، وهي أقل مساحة متاحة في جميع هواتف أندرويد.

وتعتبر هواتف آيفون 13 أول هواتف من آبل تقدم هذه المساحة في النماذج الأقل، ولكن هي أمر معتاد في أندرويد.

كما قامت آبل بزيادة الحجم الأقصى لمساحة الهواتف في آيفون 13 برو وبرو ماكس ليصل إلى 1 تيرابايت.

وذلك بدلًا من مساحة 512 جيجابايت التي كانت تعتمد عليها حتى العام الماضي مع آيفون 12 برو وبرو ماكس.

وقد احتاجت آبل إلى هذه المساحة من أجل تخزين مقاطع الفيديو المسجلة بتقنية ProREs الاحترافية.

وتحتاج هذه المقاطع إلى مساحة تخزين كبيرة، وذلك خاصةً إن كنت تستخدم دقة 4K في تسجيل هذه المقاطع.

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