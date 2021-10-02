فيسبوك تتيح المحادثات الجماعية بين إنستاجرام وماسنجر

تسيطر شركة فيسبوك على منصات التراسل والدردشة. وذلك حيث إن الشركة الأمريكية تمتلك كلًا من ماسنجر، وواتساب، وإنستاجرام والذي يوفّر نفس الخواص والتي تعرف باسم DM.

وأعلنت فيسبوك اليوم عن خاصية جديدة للمحادثات الجماعية، والتي تسمح بمشاركة المستخدمين في هذه المحادثات عبر ماسنجر وفيسبوك في الوقت نفسه. أي أن مستخدمي إنستاجرام أصبحوا قادرين على الدخول لمحادثة جماعية تضم مستخدمي ماسنجر.

وقد أتت هذه الخاصية بعد عام كامل من دمج محادثات إنستاجرام وماسنجر، حيث أصبح للمستخدم حساب موحّد يمكنه من الوصول لخدمات المنصتين في نفس الوقت.

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وقد ذكرت فيسبوك أن أكثر من 70% من مستخدمي إنستاجرام وماسنجر قد بدأوا في استخدام التجربة الموحدة الجديدة، وذلك منذ تم إطلاق التحديث في العام الفائت.

وتهدف فيسبوك لتحسين تجربة الدمج أكثر وأكثر مع التحديث الجديد. حيث أصبح بإمكان المستخدم وبمنتهى السهولة أن ينشئ مجموعات دردشة تضم جهات الاتصال الخاصة به سواء كانت عبر ماسنجر أو إنستاجرام.

وتقدم التجربة الجديدة كافة ميزات التخصيص التي اعتاد المستخدم عليها. كما أن أنها تشمل أيضًا اختيار ردود أفعال معينة.

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فيسبوك تدمج المحادثات الجماعية

حصلت المحادثات الجماعية على منصات فيسبوك على ميزات جديدة أيضًا. ولعل أبرزها هي مؤشرات الكتابة. وذلك حيث إن المنصة ستظهر مؤشر يوضح ما إذا كان أحد أفراد المجموعة يكتب رسالة ما في الوقت الحالي.

وإلى جانب ذلك، أضافت الشركة خيارًا جديدًا يتيح إنشاء تصويت عبر إنستاجرام. وتعمل هذه الميزة على المحادثات الجماعية التي تضم مستخدمي إنستاجرام وماسنجر بشكل سلس. ولا شك أن المستخدم في حاجة لتحديث كلًا من إنستاجرام وماسنجر لأحدث إصدار حتى يتمكن من الاستفادة من كل هذه الميزات.

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ولم تكتف الشركة بذلك، حيث أنها بدأت في إتاحة خاصية المشاهدة الجماعية Watch Together لمستخدمي إنستاجرام كذلك. حيث إن مستخدمي منصة مشاركة الصور سيكونون قادرين على مشاهدة المحتوى بشكل جماعي مع مستخدمي ماسنجر ومستخدمي إنستاجرام الآخرين.

وتتيح المنصة فصل حسابات إنستاجرام وماسنجر للمستخدمين الذين يريدون ذلك، حيث إن ذلك الدمج لا يعد إجباريًا حتى وقتنا الحالي. ويمكن القيام بذلك عبر التوجه لخيار “Account Center” ضمن الإعدادات على إنستاجرام ومن ثم فصل الحسابين.

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وقد بدأت خاصية دمج المحادثات الجماعية بالتوفر فعليًا، إلا أنها قد تحتاج لبعض الوقت حتى تصل لجميع المستخدمين حول العالم.

وتكشف تلك الخاصية الجديدة عن رغبة فيسبوك في جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين لاستخدام خدمات التراسل والدردشة التي تقدمها. وذلك في ظل وجود منافسين أكثر أمانًا مثل سيجنال وتليجرام.