سامسونج تزيل الإعلانات من تطبيقاتها الافتراضية

يمكن للمستخدم أن يتقبل وجود إعلانات في مواقع الإنترنت أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا لأنه يستخدمها مجاني. لكن معظم مستخدمي هواتف شركة سامسونج لم يتقبلوا وجود إعلانات ضمن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية نظرًا لأن هواتفهم مكلفة بالفعل.

وقد استمرت هواتف سامسونج في عرض الإعلانات لسنوات طويلة. وذلك ضمن واجهة الاستخدام الافتراضية لهواتفها. وقد عرضها ذلك لانتقادات عديدة، إلا ان الشركة قد أعلنت عن نيتها لحذف الإعلانات من تطبيقاتها الافتراضية سابقًا.

وبدأت العملاقة الكورية في الوفاء بالوعد. وذلك حيث إنها قد أزالت الإعلانات من تطبيق الصحة Samsung Health وتطبيق الدفع Samsung Pay. وقد تم تأكيد الأمر من خلال أحد مدراء مجتمع سامسونج الرسمي.

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وتأتي لنا الأخبار من النسخة الكورية لمجتمع سامسونج. ولذلك فالأمر قد يحتاج لبعض الوقت حتى يتم إزالة الإعلانات من التطبيقات في باقي البلدان. علمًا أن المؤشرات توضح لنا أن الشركة تنوي إزالة الإعلانات بأشكالها المختلفة من هواتفها وتطبيقاتها.

ولعل واحد من أكثر التطبيقات التي تبالغ في عرض الإعلانات هو تطبيق الطقس Weather Channel المدمج في هواتف الشركة الذكية. حيث إنه يعرض إعلانات ضخمة وبصورة متكررة.

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إزالة الإعلانات من تطبيقات سامسونج

تعرض الهواتف الذكية إعلانات ضمن نظام التشغيل والتطبيقات عمومًا لزيادة الأرباح والإيرادات. حيث إن مشاهدة إعلان ما من ملايين المستخدمين حول العالم قد يوفر للشركة أرباحًا بالملايين. إلا أن هذا السلوك قد ظلّ مكروهًا من جميع المستخدمين حول العالم.

ولعل السبب الواضح لهذا الرفض هو أن الهواتف الذكية وكما سلف الذكر تعد منتجًا مكلفًا. ولذلك فإن مستخدمها لا يتوقع أن يكون مجبرًا على مشاهدة الإعلانات بعد دفع مبلغ مالي قد يتعدى ألف دولار.

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وقد أوضح مستخدمي تطبيقات Samsung Pay و Samsung Health أن تجربة استخدام التطبيقات قد أصبحت أفضل بشكل ملحوظ بعد إزالة الإعلانات. وذلك لأن هذه الإعلانات تجعل فترة تحميل التطبيق أطول وتشوه واجهة الاستخدام عادةً.

ويُذكر أنه وفي أغسطس الماضي صرحت الشركة رسميًا من خلال رئيس الهاتف المحمول روه تاي مون بأنها تخطط لإزالة الإعلانات من جميع تطبيقاتها، بما يشمل أيضًا تطبيقات Samsung Themes و Weather والتي تستخدم في تغيير شكل الهاتف ومتابعة حالة الطقس على الترتيب.

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