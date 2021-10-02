جوجل تتراجع عن تقديم الخدمات المصرفية عبر Plex

تقدم شركة جوجل خدمات الدفع عبر خدمة Google Pay منذ فترة طويلة. إلا أن العملاقة الأمريكية كانت تطمح لتقديم تحكم كامل في الخدمات المصرفية من خلال خدمة تعرف باسم Plex والتي كانت مدمجة في Google Pay.

ولكن يبدو أن جوجل قد ألغت خططها بشأن خدمة Plex. وكانت تلك الخدمة ستقدم خدمات مصرفية مثل إنشاء حسابات جارية أو حسابات توفير بالتعاون مع مجموعة من البنوك حول العالم. وطبقًا لوول ستريت جورنال فإن الشركة قد ألغت المشروع بشكل كامل.

وذلك حيث إن المشروع قد عانى من عدد كبير من التأجيلات ضمن المواعيد الداخلية لمراحله. إلى جانب أن مدير المشروع قد غادر شركة جوجل.

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ولم تكن جوجل تخطط للمنافسة بشكل مباشر مع البنوك ومزودي الخدمات المالية عمومًا. لكنها بدلًا من ذلك كانت تريد أن تقدم عروض مميزة بالتعاون مع عدد من البنوك خصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك كان يشمل توفير حسابات بنكية بدون مصروفات شهرية وبدون حد أدنى لفتح الحساب. وهي خدمات توفرها مصارف عديدة حول العالم بالفعل. وقد أعلنت جوجل أثناء عملها على هذا المشروع أنها ستبدأ بالتعاون مع كلًا من Citi و SEFCU.

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جوجل تتراجع عن تقديم الخدمات المصرفية

أكدت جوجل لموقع The Verge أنها لازالت ترى أن عددًا كبيرًا من المستخدمين يحتاجون لطرق أبسط وأسهل في الدفع خصوصًا عند التسوق. وذلك سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو في المتاجر. ولذلك فإنها ستركز على توفير حلول أفضل للدفع بدلًا من تقديم الخدمات بنفسها.

وذلك قد يتضمن خدمات تقدمها الشركة للمصارف أو لمزودي الخدمات، بدلًا من تقديم الخدمة. ولعله من المحزن أن تنسحب جوجل من سوق الخدمات المصرفية الإلكترونية بهذه السرعة.

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ولعل المستخدمين حول العالم في حاجة لخدمات مصرفية إلكترونية مناسبة، سواء من حيث جودة التطبيقات وسهولة استخدامها، أو من حيث العروض التي تقدمها المصارف عمومًا.

وتشتهر الشركة بأنها لا تتمسك كثيرًا بمشاريعها، حيث إنها وخلال السنوات السابقة قد أعلنت عن عدد كبير من المشاريع ومن ثم تخلت عنها.

وبعيدًا عن التخلي عن خدمة Plex فإن جوجل لازالت تعمل على تحسين وتطوير تطبيق Google Pay والذي يستخدم في الدفع في معظم بلدان العالم حاليًا وذلك بالاعتماد على بطاقة المستخدم الائتمانية.

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