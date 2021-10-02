أهم مميزات ساعة آبل الجديدة

ظهرت ساعة آبل الجديدة في مؤتمر آبل الماضي إلى جوار هواتف آيفون 13 وأجهزة آيباد الجديدة، ولكن على عكس آيفون 13، فإن آبل لم تبدأ بعد ببيع الساعة الجديدة.

واكتفت الشركة بالقول بأن الساعة الجديدة تصدر قبل نهاية هذا العام، وذلك دون تحديد موعد ثابت للإعلان أو الكشف عنها.

وقد حصلت الساعة الجديدة على مجموعة من المميزات المختلفة التي تجعلها تمثل نقلة كبيرة من الأجيال السابقة للساعة ومن أهمها:

شاشة دون حواف تقريبًا

تأتي الساعة الجديدة بتصميم شاشة مختلف قليلًا، حيث تمكنت الشركة من زيادة حجم الشاشة عبر تقليل الحواف كثيرًا.

كما قامت بإطلاق أسماء جديدة على الساعة، حيث أصبحت تأتي بحجمين وهما 41مم و45 مم، وذلك على الرغم من أن حجم الساعة لم يزدد.

وقد زادت نسبة سطوع الشاشة بمقدار 70٪ عن الأجيال السابقة للساعة، وذلك من أجل تحسين أداء الشاشة.

وعلى الرغم من زيادة حجم الشاشة، إلا أن الملحقات السابقة للأجيال القديمة من الساعة تعمل معها بشكل جيد.

لذلك لن تحتاج لشراء أحزمة جديدة أو أغلفة حماية جديدة، حيث لم يزد الحجم الفيزيائي للساعة.

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لوحة مفاتيح كاملة

تمكنت آبل بفضل الحجم الجديد للشاشة من وضع لوحة مفاتيح كاملة داخل الساعة، وذلك لتسهل عملية الكتابة عبرها.

وتعتبر لوحة المفاتيح الجديدة أحد أكثر التحديثات التي لطالما طالب بها مستخدمو الساعة، وقد أصبحت الآن قادرًا على إرسال الرسائل النصية بسهولة عبر الساعة.

زيادة تحمل الساعة

قامت الشركة بزيادة حجم طبقة السيراميك العلوية التي تحمي الشاشة بنسبة 50٪، وذلك ما جعل الساعة تتحمل الصدمات بشكل أفضل.

كما حصلت الشاشة على معيار IP6X لمقاومة الأتربة والمياه، وذلك ما يجعلها أول نموذج قادر على تحمل الأتربة.

ولا تنصح الشركة باستخدام الساعة أثناء الغطس السريع أو التزلج المائي والأنشطة التي تتضمن مياه مندفعة بشكل سريع وقوي.

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شحن أسرع في ساعة آبل الجديدة

كانت النماذج القديمة من الساعة تعاني كثيرًا مع سرعات الشحن الخاصة بها، لذلك قامت الشركة بتحديث منظومة الشحن الخاصة بها.

وبدأت باستخدام منفذ USB C للشحن، وهذا ما يجعل الساعة تشحن بشكل أسرع عبر الاتصال الاسلكي.

واستخدمت أيضًا معمارية شحن جديدة تضمن الشحن بشكل أسرع بنسبة 33٪ عن الأجيال السابقة.

لذلك أصبحت ساعة آبل الجديدة تصل إلى نسبة شحن 80٪ في أقل من 45 دقيقة تقريبًا، كما أن منظومة تتبع النوم أصبحت تعمل عند نسبة شحن 8٪ فقط.

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