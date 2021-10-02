آبل تخطط لإطلاق AirPods 3 خلال العام الجاري

تسيطر شركة آبل على مجال السماعات اللاسلكية عالميًا وتسيطر سماعات AirPods على المبيعات بشكل واضح. وبالرغم من أن آبل قد عقدت مؤتمرها الرئيسي لهذا العام منذ أكثر من أسبوعين إلا أن تقارير حديثة قد أوضحت أن الشركة لازالت تخطط للكشف عن AirPods 3 خلال 2021.

وقد ذكرت المصادر أن عملية التصنيع الكمي للسماعات الجديدة قد بدأت بالفعل. وذلك فإن الشركة قد تكشف عنها قريبًا، وتحديدًا ضمن مؤتمرها الذي ستعقده في نهايات أكتوبر للكشف عن إصدارات ماك الجديدة.

ولازال من المحتمل أن تكشف آبل عن سماعات AirPods 3 فقط من خلال بيان صحفي. حيث إنها قد فعلت ذلك سابقًا مع الجيل الثاني من نفس السماعة، وذلك في شهر أبريل من عام 2020 الماضي.

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وظهرت في الآونة الأخيرة توقعات جديدة بخصوص التغييرات التي ستظهر في الجيل الجديد من سماعات AirPods. وهي التي قد تشمل تغيير على التصميم ليصبح أقرب لتصميم AirPods Pro بدلًا من AirPods 2.

ومن ناحية أخرى فإن التصميم الجديد قد يقلل من طول السماعات عمومًا. إلى جانب تقديم تصميم موعد للقطعة المطاطية التي تلامس الأذن. وهذا مع تقديم حافظة شحن أصغر، مع الاستمرار في دعم الشحن اللاسلكي بالطبع.

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آبل قد تطلق AirPods 3 في 2021

تقدم آبل تحسينات ملحوظة مع كل جيل جديد من السماعات. ولعل سماعات AirPods 3 لن تكون استثناءًا من ذلك. خصوصًا أن تلك التحسينات هي التي تدفع المستخدم للتحديث عادةً. ويتوقع أن تأتي السماعة بسعر 199 دولارًا أمريكيًا.

ومن المتوقع أن يأتي الجيل الجديد مع دعم عزل الضوضاء النشط ANC بالرغم من أن هذه الخاصية هي التي توسّع الفارق بين AirPods 2 و AirPods Pro. وحتى الآن لا أحد يعلم ما إذا كانت آبل ستحافظ على خطيّ الإنتاج أم ستدمج إصدارات برو والإصدارات العادية في سماعة واحدة.

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ويُذكر أن سماعات AirPods Pro تأتي بسعر في حدود 250 دولارًا أمريكيًا. وهو ما يجعل صدور سماعات AirPods 3 بسعر 200 دولار أمريكي أمرًا صعبًا في حالة قدومها مع خاصية عزل الضوضاء النشط. لأن آبل بهذا ستجعل سماعات AirPods Pro عديمة القيمة.

وكذلك فقد أشارت المصادر إلى أن آبل ستستمر في تصنيع وبيع سماعات AirPods 2 لكن بسعر 159.9 دولارًا أمريكيًا، وذلك لكي تكون سماعات AirPods متوفرة في جميع الفئات السعرية. وهي استراتيجية تتبعها آبل مع هواتف آيفون كذلك.

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