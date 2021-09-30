كلوب هاوس تحتاج لصناع المحتوى، وهم يحتاجون للمال

حققت منصة كلوب هاوس نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة. خصوصًا لأنها تقدم تجربة جديدة للتواصل الاجتماعي اعتمادًا على الصوت فقط. وقد ضمت المنصة عددًا كبيرًا من صناع المحتوى في مختلف المجالات.

وبطبيعة الحال فإن صناع المحتوى في حاجة للدعم والنمو، ولهذا قد أعلنت المنصة عن برنامج “Creator First” والذي كان يهدف لمساعدة صناع المحتوى على الوصول إلى رعايات وتموير من علامات تجارية مختلفة.

وقد قام صناع المحتوى باختيار وتحديد عدد من الشركات والعلامات التجارية التي يريدون أن يتعاملوا معها. لكن لاحقًا عرفوا أنهم لن يحصلوا على لقاءات مباشرة مع هذه الشركات، وبدلًا من ذلك كانت المنصة تريد منهم أن يقوموا بتقديم عروضهم من خلال غرف عامة على التطبيق نفسه.

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ولم يكن هذا الوضع مرضيًا بالنسبة لصناع المحتوى بأي شكل. وقد وصفته صانعة المحتوى سيندي فام والتي تعمل أيضًا كمستشارة إعلامية بأنه وضع مضحك، حيث إنه يعني أن كلوب هاوس لم تنجح في الوصول للشركات والعلامات التجارية ولهذا طلبت من صناع المحتوى تقديم عروضهم في غرف عامة.

وقام صناع المحتوى في خلال دقيقتين فقط في تقديم عروضهم ومقترحاتهم للشركات. كما أن تلك الغرف العامة قد عانت من مشاكل تقنية عديدة مثل توقف الصوت أثناء التواصل وما إلى ذلك.

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صناع المحتوى على كلوب هاوس

صرّح أحد صناع المحتوى أيضًا، والذي أراد الحفاظ على سرية هويته، بأنه لم يتلق أي مراسلات أو عروض من أي شركة بعد انتهاء الحدث. وذلك بالرغم من أن كلوب هاوس قد ذكرت أن عددًا كبيرًا من العلامات التجارية قد حضر.

وضمن تصريحات تالية أكد عدد من صناع المحتوى على المنصة بأنهم لم يحصلوا على أي عروض أو رعايات. وذلك عكس كل الوعود التي قدمتها المنصة ضمن هذا البرنامج. وعددًا منهم قد بدأ في التفكير في التوقف عن تقديم المحتوى على المنصة، خصوصًا أنه محتوى احترافي ويحتاج لإنتاج مكلف.

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وقد كشفت كل هذه الأحداث عن عجز المنصة على تقديم الدعم لصناع المحتوى. وذلك بالرغم من أنها شركة تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار أمريكي. ولعل الحديث يتمحور حول صناع المحتوى المحترفين حصرًا والذين يقدمون محتوى عالي الجودة.

كما صرّحت الطبيبة النفسية وصانعة المحتوى أوين ميور والتي تقدم عروض صوتية احترافية عبر المنصة بأن كلوب هاوس في حاجة لتقديم الدعم لصناع المحتوى المحترفين والذين يحتاجون لتحقيق الدخل والحصول على معيشة جيدة. وذلك في ظل أن المنصة الاجتماعية تعتمد بشكل كلي في الأساس على صناع المحتوى.

ويُذكر أن المنصة الصوتية لم تكشف عن إيراداتها الحالية لكنها تتعاون بالفعل مع شركات رائدة مثل TED و NFL. كما أن المنصة لا تتيح أي طريقة لصناع المحتوى لتحقيق الدخل مثل يوتيوب، تويتش وغيرهم.

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