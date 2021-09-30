تستطيع عبر استخدام المنقحات في حساب آيكلاود الخاص بك أن تقوم بتقنيح رسائل البريد الإلكتروني التي تصلك.

وبالتالي التخلص من الرسائل المزعجة أو الدعائية التي لا ترغب في رؤيتها في صندوق الوارد الخاص بك والتي قد تسبب في ملئه دون داعي.

وتقدم آبل خاصية أخرى وهي تنقيح رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الوارد لتطبيق البريد الإلكتروني الخاص بها.

وتعمل هذه الخاصية مع جميع مزودي خدمة البريد الإلكتروني، ولا تحتاج لاستخدام حساب آيكلاود لها.

وذلك عبر الضغط على علامة التنقيح الموجودة أسفل الشاشة في تطبيق البريد الإلكتروني.

وتسمح لك هذه الخاصية بعرض الرسائل الهامة أو التي وصلتك اليوم أو الرسائل التي تحتوي على مرفقات.

ولكن إذا أردت أن تأخذ عملية التنقيح إلى الخطوة التالية، وأن تجعل آيكلاود يقوم بحذف الرسائل الغير هامة تلقائيًا، فإن عليك اتباع الطريقة التالية.

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تنقيح رسائل البريد الإلكتروني عبر آيكلاود

تعطيك منقحات آيكلاود فرصة للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني التي تصلك دون الحاجة لإمساك الهاتف.

وتستطيع عبرها تحويل الرسالة إلى أحد زملائك في العمل ليتعامل معها أو أن ترد على رئيسك في العمل مباشرةً عبر البريد الإلكتروني.

وتستطيع أن تطلب من المنقحات حذف الرسائل الدعائية والرسائل الغير هامة تلقائيًا، وذلك حتى لا تملئ بريدك الإلكتروني.

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ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع آيكلاود ومن ثم اختر تطبيق البريد الإلكتروني، وبعد ذلك اضغط على علامة الترس الصغيرة الموجودة بالأعلى.

ومن ثم اختر القواعد من القائمة التي تظهر لك بعد الضغط عليها، واختر إضافة القواعد بعد ذلك.

وبعد ذلك قم بإضافة القاعدة التي ترغب فيها، حيث تستطيع اخبار البريد الإلكتروني بنقل الرسائل التي تصلك من الشخص X إلى المجلد Y تلقائيًا.

وتستطيع أن تطلب منه إعادة إرسال الرسائل وتوجيها لمستخدمين آخرين أو حذف الرسائل التي تصلك من الشخص X.

ويتعامل بريد آيكلاود مع الرسائل بعد أن تصل إليك، لذلك قد تحصل على تنبيه خاص بالرسالة، ولكن عندما تتوجه إلى الهاتف تجدها غير موجودة.

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