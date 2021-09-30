تستطيع عبر ساعة آبل الوصول إلى أجهزة HomeKit المنزلية الخاصة بك والتحكم فيها عبر الساعة ودون الحاجة للهاتف.

وذلك عبر تطبيق الأجهزة المنزلية المثبت في ساعتك الذكية، كما تستطيع استخدام الأوامر الحركية للتحكم في الأجهزة بسهولة.

وتعتبر هذه الخاصية مفيدة للمستخدمين الذين يمتلكون الكثير من الأجهزة المتصلة مع HomeKit، حيث يستطيعون مشاهدة كاميرات المراقبة عبر الساعة والتحدث مع الأشخاص الموجودين في نطاقها عبر ميكروفون الساعة.

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التحكم في أجهزة HomeKit عبر ساعة آبل

تعرض لك ساعة آبل الأجهزة المنزلية التي تستخدمها بكثرة في الواجهة، حيث تتصل مع هاتفك والنظام المنزلي بالكامل.

وتعمل على عرض الأجهزة والاختيارات التي تستخدمها بكثرة مثل فتح باب الجراج أو المنزل وغيرها من الأمور.

وإذا كنت ترغب في الوصول إلى جزء من المنزل لا يظهر في الشاشة الرئيسية، فإنك في حاجة إلى التوجه لصفحة الغرف والأجهزة واختيار الجزء الذي ترغب في التحكم فيه.

وعندما تضغط على تطبيق التحكم في المنزل، فإن الواجهة تعرض لك مجموعة من البيانات حول حالة المنزل.

وتعرض لك درجة الحرارة والغرف المغلقة والمفتوحة ودرجات الإضاءة في المصابيح المتصلة مع HomeKit.

ويمكنك البحث عن الغرف عبر التطبيق أو التوجه إلى الغرفة عبر قائمة الغرف واختيار الأجهزة الموجودة بداخلها.

وإذا كنت ترغب في التحكم في المقابس الذكية، فإنك تستطيع الضغط على علامة المقبس ومن ثم علامة النقاط الثلاثة إلى جوارها واختيار إغلاق أو تفعيل المقبس.

وينطبق هذا الأمر أيضًا على أجهزة الإضاءة في الغرف، حيث ترى في القائمة جميع أجهزة الاضاءة.

ويمكنك الضغط على علامة النقاط الثلاثة لتبدأ في التحكم فيها عبر زر الساعة الفيزيائي لزيادة درجة أو تخفيض الإضاءة.

وتعرض لك الساعة درجة الإضاءة التي قمت باختيارها مع الألوان التي يمكنك تغيير إضاءة الغرفة إليها كما ترغب.

وإذا قمت بالضغط على جهاز ضبط الحرارة، فإن الساعة تعرض لك مقدار درجة الحرارة وحالة الجو عبر رسومات بيانية واضحة.

ويمكنك التحدث عبر خاصية إنتركم عبر ساعة آبل، حيث تستطيع الضغط على علامة إنتركم في الساعة والبدء في التحدث بعد ذلك.

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