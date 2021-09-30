أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

يتضمن متجر جوجل بلاي مئات الآلاف من التطبيقات، ونحاول من خلال السلسلة الأسبوعية هذه عرض أفضل التطبيقات المجانية لمستخدمي هواتف أندرويد.

وتتنوع تطبيقات متجر جوجل بلاي بين الألعاب والإنتاجية وتحرير الفيديو والصور وغيرها من التصنيفات الأخرى.

من أبرز تطبيقات أندرويد التي تركز على الإنتاجية حيث يتيح لك كتابة المهام المختلفة التي تخطط للقيام بها وعرضها بسرعة وسهولة. ويمكنك فرز مهامك إلى فئات مختلفة ورؤيتها في شكل رسم بياني تبين لك كيف تقوم بتوزيع مهامك ومقدار الوقت الذي تقضيه في كل مهمة.

تطبيق خلفية بسيط جدًا موجه لمحبي سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة. ويتيح لك التطبيق وضع أحد أعلام منزل هوجورتس الأربعة كخلفية للشاشة.

بالإضافة إلى ذلك عندما تقوم بتمرير الشاشة الرئيسية، فإن العلم يتحرك. ويمكنك تغيير العلم مع كل تمريرة أو تركه ثابتًا.

يمكنك استخدام التطبيق لمعرفة أحوال الطقس بصورة دقيقة وواضحة وفي الوقت الفعلي. ويعتمد التطبيق على أكثر من 10 من مزودي البيانات.

نتيجة لذلك يوفر تنبؤات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بما في ذلك احتمالية هطول الأمطار وكذلك جودة الهواء ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية.

أحد تطبيقات الألعاب الاستراتيجية عبر الإنترنت، حيث يكون لديك قاعدة عمليات يجب أن تبنيها وتدافع عنها على مدار وقت اللعب. وتتمثل مهمتك الأساسية في قيادة قواتك والدفاع عن قاعدتك. ويمكنك ايضًا مهاجمة اللاعبين الآخرين والاستيلاء على مواردهم.

يتيح لك هذا التطبيق مسح رموز الاستجابة السريعة عبر كاميرا هاتف أندرويد بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك يقدم التطبيق أيضًا الكثير من الميزات مثل القدرة على إنشاء وتخزين أي رمز سريع ويمكنك أيضًا تخصيص التطبيق بحسب رغبتك.

من أفضل تطبيقات الألعاب للهواتف الذكية وهو عبارة عن لعبة معركة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت. وتلعب ضمن فريق يتكون من خمسة لاعبين مقابل خمسة لاعبين آخرين حيث يجب أن تتغلب وفريقك على الفريق الآخر.

وذلك من خلال التحكم في شخصيات بوكيمون بمهارات واستراتيجيات مختلفة. وتتضمن اللعبة وضعًا مُصنّفًا ودردشة صوتية وحركات فريدة اعتمادًا على وضع اللعبة.