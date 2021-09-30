أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

يحتوي متجر آب ستور الخاص بتطبيقات وألعاب آيفون على الكثير من التطبيقات المتنوعة، كما تصدر تطبيقات جديدة فيه دائمًا.

ويعتبر متجر آب ستور هو الطريقة الوحيدة لتثبيت أي تطبيق تحتاجه عبر أجهزة آبل المتنوعة، وذلك لأن آبل تحظر تثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

وقد تجد تطبيقًا في آب ستور يساعدك على أداء وظيفة ما أو يوفر عليك الوقت، ولم تكن تعرف بوجوده سابقًا.

لذلك نقدم لكم مجموعة من أفضل تطبيقات متجر آب ستور لهذا الأسبوع:

تطبيق Clipboard Pro

يعمل Clipboard Pro ببساطة كمدير لحافظة الملصقات، حيث يحتفظ بكل ما تقوم بنسخه عبر هاتفك مهما كان نوعه.

ويعرض لك حافظة الملصقات في واجهة رسومية بسيطة، ويسمح لك بالوصول إلى المحتوى المنسوخ سابقًا حتى إن كان منسوخًا منذ فترة كبيرة.

كما تستطيع عبر التطبيق الاحتفاظ بالصور والملفات والوصول إليها بسهولة، وتستطيع الاحتفاظ بالبيانات التي تستخدمها بكثرة حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة بدلًا من البحث عنها في هاتفك بأكمله.

ويمكنك تثبيت التطبيق مجانًا، وهو يحتوي على عمليات شراء إضافية داخله لفتح المزيد من الوظائف.

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تطبيق Endel

يساعدك Endel على التركيز على عملك بشكل كبير، حيث ينتج مجموعة من الأصوات التي تعمل في خلفية الهاتف حتى تساعدك في التركيز.

ويضم التطبيق مجموعة متنوعة من الأوضاع التي يمكنك الاختيار من بينها حتى ينتج الأصوات الخاصة والمناسبة لها.

وتستطيع الاختيار بين وضع التركيز العالي أو العمل أو التأمل أو خفض التوتر أو التأمل وممارسة اليوجا.

ويمكنك تجربة التطبيق مجانًا لمدة 7 أيام، كما تستطيع الاشتراك فيه لمدة شهر أو أكثر.

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يعتبر SpyGlass تطبيقًا لا غنى عنها لمحبي التجول في الطبيعية واستكشافها، حيث يوفر لك كل ما تحتاجه دون الاتصال بالإنترنت.

ويعمل التطبيق بدلًا من الخريطة والبوصلة وأدوات حساب الزوايا واتجاه الرياح، كما يعمل كأداة تتبع في الخرائط ويعرض لك سرعتك وارتفاعك عن الأرض دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وهو يعرض لك كافة التفاصيل التي تحتاجها لتخطط لرحلتك وتراقبها بشكل جيد بدلًا من الإمساك بالكثير من الأدوات معًا.

ويأتي التطبيق بسعر 6 دولار تقريبًا عبر متجر آب ستور.

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تعتبر الأفلام الوثائقية من الأمور التي يختلف الكثيرون فيها، ولكن إن كنت من محبي مشاهدة الأفلام الوثائقية، فإن تطبيق DocuBay يساعدك كثيرًا.

ويضم التطبيق مجموعة كبيرة من الأإفلام الوثائقية حول العالم وفي مختلف المواضيع، كما يضم قناة بث مباشر تعرض الأفلام الوثائقية طوال اليوم.

ويمكنك مشاهدة الأفلام دون الحاجة للإتصال بالإنترنت، حيث تستطيع تحميلها ومشاهدتها عبر هاتفك.

ويمكنك تثبيت التطبيق مجانًا عبر متجر آب ستور، ولكنه يضم عمليات شراء داخله لتحميل بعض الأفلام.

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