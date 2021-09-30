أفضل برامج كسر سرعة البطاقة الرسومية

يحتاج لاعبي منصة الحاسب الشخصي لزيادة أداء أجهزتهم لأقصى حد ممكن. ولعل ما يشجعهم على ذلك هو أن أجهزتهم تسمح بذلك، على عكس منصات الألعاب المنزلية. ويعتمد اللاعبون على برامج كسر سرعة البطاقة الرسومية في الوصول إلى ذلك.

ويتم زيادة قدرات البطاقة الرسومية بشكل كبير وواضح عند كسر سرعتها. ويعني مصطلح كسر السرعة الوصول إلى أعلى تردد ممكن لأنوية البطاقة الرسومية. وتتم تلك العملية بشكل بسيط بالاعتماد على البرامج المخصصة لذلك.

لكن عملية كسر سرعة البطاقة الرسومية قد تؤدي إلى انخفاض عمرها الافتراضي من ناحية، أو زيادة حرارتها من ناحية أخرى. وننصح بالبحث عن تجارب اللاعبين الآخرين في كسر سرعة بطاقتك الرسومية عبر يوتيوب أو جوجل قبل أن تبدأ في ذلك.

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برامج كسر سرعة البطاقة الرسومية

لعل أفضل الخيارات المتاحة هي الخيارات التي توفرها الشركات المصنعة للبطاقات الرسومية نفسها. ولذلك ننصح بالاستعانة ببرامج AMD و NVIDIA الافتراضية في إنجاز هذه العملية. وهي برامج مجانية بطبيعة الحال وتقدم تجربة استخدام جيدة جدًا.

ويمكنك القيام بعملية كسر السرعة على بطاقات AMD بالاعتماد على برنامج Radeon Performance Tuning ومن ناحية أخرى توفّر إنفيديا برنامجًا مشابهًا وهو GeForce Experience والذي يقدم نفس المميزات.

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وإلى جانب ذلك فإن واحد من أفضل البرامج الموجهة لهذا الهدف على الإطلاق هو برنامج MSI Afterburner والذي يأتي من شركة MSI كما يظهر من اسمه. وذلك حيث إن هذا البرنامج يوفر مميزات وخواص دقيقة جدًا ومتعمقة إلى أقصى حد.

ويتيح البرنامج أيضًا متابعة نتائج عملية كسر السرعة بشكل مستمر إلى جانب متابعة مستويات الأداء في البطاقة الرسومية طوال فترة الاستخدام.

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ولا تعد شركة MSI الشركة الوحيدة التي تقدم أدوات من هذا النوع. وذلك حيث إن شركة ASUS تقدم واحد من أهم برامج كسر سرعة البطاقة الرسومية وهو Asus GPU Tweak II والمتوفر مجانًا أيضًا. ويقدم هذا البرنامج واجهة استخدام بسيطة وسهلة الفهم، مع تقديمه لأداء مثالي في إنجاز العملية.

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وأخيرًا نشير إلى برنامج Rivaturner. وهو برنامج مجاني يقدم نفس الخصائص. كما يتيح هذا البرنامج تغيير طريقة عمل البطاقة الرسومية عمومًا حتى تقدم أفضل أداء ممكن، إلى جانب مميزات أخرى مثل متابعة الأداء أثناء اللعب كما يقدم أيضًا خاصية تصوير الفيديو أثناء اللعب.