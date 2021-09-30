أسباب تدفعك للبقاء مع نظام IOS 14

أطلقت آبل النسخة 15 من أنظمة تشغيلها المختلفة، وذلك حتى تستبدل نظام iOS 14 في أجهزة آيفون.

ولكن لم توقف الشركة الدعم الأمني ودعم التطبيقات في نظام iOS 14، لذلك تستطيع الاستمرار في استخدام النظام دون مشاكل.

وذلك ما دفع الكثير من المستخدمين للبقاء مع النظام القديم دون محاولة الترقية إلى النظام الجديد.

وتوجد مجموعة من المميزات التي تبرر بقاء المستخدمين مع نظام iOS 14 بدلًا من الإنتقال إلى النظام الجديد، ومن ضمنها:

أجهزة الشركات التي تستخدم نظام iOS 14

تقوم بعض الشركات بتوزيع هواتف آيفون أو أجهزة آيباد لموظفيها، وذلك من أجل الإبقاء على سير العمل بشكل جيد.

وتفضل بعض هذه الشركات الإنتظار وعدم تحديث هواتفها وأجهزتها إلى النسخ الجديدة من النظام فور توافرها.

لذلك إن كنت تعمل في أحد هذه الشركات أو تنتمي لواحدة من هذه المؤسسات، فإنك مجبر على استخدام iOS 14.

وبما أن آبل قررت دعم iOS 14 لفترة أطول قليلاً، فإن هذا يعني أن المستخدمين لن يواجهوا مشاكل مع شركاتهم وأن الشركات قد تظل تستخدم النظام لفترة أطول.

دعم التطبيقات والملحقات

تتأخر بعض التطبيقات في دعم الأنظمة الجديدة، وتأخذ بعض الوقت حتى تقوم بدعمها وتحديث تطبيقاتها لتعمل معها بشكل جيد.

لذلك قد تحتاج للبقاء مع نظام iOS 14 لفترة أطول حتى تقوم الشركة بتحديث تطبيقاتها التي تحتاجها.

كما أن بعض شركات الطرفيات تأخذ بعض الوقت حتى تقوم بتحديث تطبيقات أجهزتها لتعمل بشكل جيد مع الأنظمة الجديدة.

المشاكل الصغيرة والأعطال

يواجه أي نظام تشغيل في الفترة الأولى من عمره مجموعة من المشاكل والأعطال الصغيرة الفريدة.

ويحتاج فريق العمل على تطوير النظام إلى بعض الوقت حتى يتمكن من حل هذه المشاكل التي تواجه المستخدمين.

وعلى الرغم من أن نظام iOS 15 مستقر وثابت حتى الآن، إلا أن بعض المشاكل الصغيرة بدأت في الظهور.

وقد واجه بعض المستخدمين مشاكل عند استخدام ساعة آبل مع أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS 15.

وواجه البعض الآخر مشاكل تسبب في نفاذ البطارية بشكل سريع أو إرتفاع درجة حرارة الأجهزة، ومن المتوقع أن تقوم آبل بحل هذه المشاكل مع التحديث القادم للنظام.

لذلك إن كنت تواجه إحدى هذه المشاكل، فإنه من الأفضل الإنتظار مع نظام iOS 14 بدلًا من الترقية.

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الميزات الجديدة والمؤجلة

قد لا تشعر بأنك في حاجة إلى الترقية إلى نظام جديد بسبب الميزات المؤجلة في iOS 15، حيث قامت آبل بتأجيل جزء كبير من مميزاته.

وتوجد مجموعة مميزات مثل خاصية التحكم العام ومشاركة المحتوى عبر مكالمات Facetime أو دعم شبكة Find My مع سماعات Airpods.

وقد تأخرت هذه المميزات عن الإطلاق الرسمي، وتعد آبل بإطلاقها رسميًا خلال الفترة القادمة.

لذلك قد يرى البعض بأن نظام iOS 15 لا يقدم مميزات جديدة تستحق الترقية إليها والمخاطرة بمشاكل الأداء.

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