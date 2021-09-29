كيفية البحث في تطبيق جيميل لمستخدمي أندرويد

تعمل شركة جوجل باستمرار على تحسين ميزات تطبيق البريد الإلكتروني جيميل لمزيد من الإنتاجية. وإحدى الميزات الجديدة هي تحسين خيارات البحث في تطبيق أندرويد. التي تتيح لك العثور على البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه بالتحديد.

تحسين ميزة البحث في تطبيق جيميل

قامت الشركة بتوفير هذه الميزة سابقًا لمستخدمي إصدار الويب قبل عام. ويمكن الآن لمستخدمي إصدار أندرويد العثور على الرسائل الواردة أو الصادرة بشكل دقيق. وذلك من خلال تحسين عوامل تصفية البحث عند إجراء بحث عن عناصر محددة في تطبيق جيميل.

وتجد أربع أزرار أسفل مربع البحث التي تتضمن “من” و “مرسل إلى” و “التاريخ” و “المرفقات”. وتشمل المستندات النصية وجداول البيانات وملفات PDF.

ومن خلال هذه الأزرار يمكنك تصفية الرسائل في جيميل بسرعة وسهولة للعثور على الرسالة أو المعلومات المحددة التي تبحث عنها.

ويمكن استخدام عوامل تصفية البحث بشكل مستقل من خلال تحديد العوامل قبل البحث أو بعد كتابة عبارة البحث.

وتوفر الأزرار قوائم منسدلة لمن تم إرسال البريد الإلكتروني إليه أو الرسائل المرسلة إليك. وتاريخ إرسال البريد الإلكتروني وتنسيقات المرفقات. ويمكن أيضًا سحب النتائج بناءً على الكلمات الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك يوفر التحسين الجديد ايضًا الاختيار من قائمة المرسلين المقترحين أو البحث عن رسائل البريد الإلكتروني من عدة مرسلين.

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البحث في رسائل البريد الإلكتروني

تعمل هذه الميزة بشكل افتراضي دون وجود خيار لتعطيلها. وقد تم طرحها لجميع مستخدمي جيميل بشكل افتراضي.

نتيجة لذلك يمكنك تحديث التطبيق في هاتفك للحصول عليها. وإذا لم تظهر لك، فإنه يجب الانتظار عدة أسابيع حيث من المتوقع أن يتم إرسالها للجميع بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم.

جدير بالذكر أنه إذا كنت تعاني من ضياع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل، أو الرسائل الهامة فإن بإمكانك ترتيبها بحسب المرسل. وبالتالي تستطيع الوصول إلى جميع الرسائل القادمة من شخص ما بشكل سريع.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق جيميل في هاتفك.

في مربع البحث بالأعلى قم بكتابة العبارة التالية: من: عنوان البريد الخاص بالمرسل .

يقوم جيميل بعد ذلك بعرض جميع الرسائل الواردة من هذا العنوان مرتبة بحسب تاريخ وصولها من الأحدث إلى الأقدم.

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