جاء الوضع السينمائي في آيفون 13 ليكون أحد أكبر الإعلانات التي ظهرت في مؤتمر آبل، وهو نقلة كبيرة لتصوير الفيديو.

فقد أصبح تصوير الفيديو عبر هواتف آيفون 13 يماثل في جودته المقاطع التي يتم تسجيلها عبر الكاميرات الاحترافية والمتخصصة في تسجيل مقاطع الفديو.

كما يسمح الوضع السينمائي للمستخدمين بتعديل نقاط التركيز في الفيديو أثناء تسجيله أو بعد تسجيله بطريقة تشبه وضع Portrait.

ويرى الكثيرون أن الوضع السينمائي أهم ما جاء في هواتف آيفون 13، حيث يعتبر هذا الوضع حصريًا لمستخدمي آيفون 13.

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استخدام الوضع السينمائي في آيفون 13

يمكن لأي هاتف من عائلة آيفون 13 الوصول إلى الوضع السينمائي واستخدامه، ويعني هذا هواتف آيفون 13 ميني و آيفون 13 المعتاد وبرو وبرو ماكس.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تأتي فيها هواتف برو ماكس بنفس مميزات هواتف ميني من نفس العائلة.

وتختلف جودة المقاطع التي يمكن استخدام الوضع السينمائي معها باختلاف الهاتف ومساحة التخزين الخاصة به، ولكن تستطيع جميع الهواتف استخدامها.

ويمكنك استخدام الوضع السينمائي عبر اتباع الخطوات التالية:

إنتقل إلى تطبيق الكاميرا الخاص بآيفون، ومن ثم اختر التصوير عبر الوضع السينمائي من شريط الأوضاع الموجود بالأسفل.

وبعد ذلك قم بجعل الهدف الرئيسي لمقطع في البعد البؤري ونقطة التركيز المناسبة في الهاتف، ومن ثم إبدأ التسجيل.

وإذا قمت بتغيير نقطة التركيز يدويًا أو دخل شخص جديد في المشهد أمامك، فإن نقطة التركيز تتحول تلقائيًا لتركز عليه.

ويمكنك اختيار نقاط التركيز يدويًا أو ترك الهاتف يختارها تلقائيًا عبر الذكاء الاصطناعي والعدسات الإضافية، ولكن تعمل هذه الميزة في آيفون 13 برو ماكس فقط.

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التعديل على مقاطع الوضع السينمائي

تستطيع التعديل على مقاطع الوضع السينمائي وتغيير نقطة التركيز بعد الإنتهاء من تسجيل المقطع الخاص بك، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الصور في هاتفك ومن ثم اختر المقطع الذي قمت بتسجيله عبر الوضع السينمائي.

وقم بالضغط على زر تعديل في الأعلى، وذلك حتى تنتقل إلى اختيار تعديل المقطع والأداة الجديدة لتعديل المقاطع.

وبعد ذلك إبحث عن اللقطة التي ترغب في تعديل التركيز فيها واختيار نقطة تركيز مختلفة، وذلك عبر البحث في الشريط السفلي.

وبعد ذلك اضغط على نقطة التركيز الجديدة التي ترغب فيها، وتجد الوقت الذي تظهر فيه النقطة الجديدة محددة باللون الأصفر.

وعندما تنتهي من تعديل المقطع كما ترغب واختيار نقطة التركيز الجديدة، وتستطيع الضغط على الإنتهاء بالأسفل.

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