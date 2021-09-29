اهتمت آبل كثيرًا بالكاميرا وتأثيراتها في آيفون 13، لذلك قدمت تأثيرات جديدة للكاميرا، وتتمثل في الوضع السينمائي وأساليب التصوير الفوتوغرافي.

كما قدمت عدسات جديدة في هواتف نسخ برو وبروماكس بالإضافة إلى تحسين عدسات النسخ العادية لتصبح مثل آيفون 12 برو ماكس من العام الماضي.

وتعمل خاصية أساليب التصوير الفوتوغرافي الجديدة بشكل قريب من التأثيرات و المنقحات المعتادة من كاميرا آبل وتطبيقات التصوير الأخرى.

ولكن تقدم مجموعة تأثيرات جديدة ومختلفة قليلًا، كما أن أساليب التصوير الجديدة تغيير الصورة من مصدرها، ولا يمكنك تعديلها لاحقًا.

أي أن الصورة تلتقط عبر عدسة الأسلوب الجديد، ولا توجد نسخة دون ذلك الأسلوب، إلا إذا قمت بتصويرها بدونه.

لذلك يجب أن تكون حذرًا عند استخدامك لأساليب التصوير الجديدة في آيفون 13، وذلك لأنك لن تستطيع تغييرها لاحقًا.

اقرأ ايضًا: استخدام الوضع السينمائي في آيفون 13

استخدام أساليب التصوير الجديدة في آيفون 13

تعتبر خاصية أساليب التصوير الجديدة حصرية لهواتف آيفون 13 فقط، وذلك يعني أنك لا تستطيع استخدامها في آيفون 12.

ولكن تستطيع استخدامها عبر أي نسخة من نماذج الآيفون الجديدة، لذلك هي تعمل مع نموذج ميني و برو ماكس بكفاءة.

ويمكنك الوصول إليها عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات، ومن ثم إعدادات الكاميرا، وبعد ذلك أساليب التصوير الفوتوغرافي، واختر أحد الأساليب ضمن القائمة الموجودة.

وتوفر آبل 5 أساليب تصوير جديدة رئيسية مع مجموعة من الأساليب الفرعية تحت كل أسلوب وهي:

الأسلوب الافتراضي : يعتبر هذا الوضع الافتراضي لكاميرا الهاتف دون تغيير أي ألوان وحتى تشبه الصور الشكل الطبيعي.

التباين الغني: يعمل هذا الأسلوب على إظلام الظلال بشكل أكبر مع جعل الألوان غنية أكثر، بالإضافة إلى تباين أوضح.

المفعم بالحياة: يجعل هذا الأسلوب الصور تبدو ملونة أفضل وواضحة وأكثر سطوعًا.

الأسلوب الدافئ: يغذي هذا الأسلوب الطبقات الذهبية من الألوان ليجعلها تبدو أكثر دفئًا.

الأسلوب البارد : يضع هذا الأسلوب طبقة من اللون الأزرق الباهت فوق جميع الألوان لتبدو الألوان باهتة قليلًا.

ويمكنك اختيار أساليب التصوير الجديدة عبر التوجه إلى تطبيق الكاميرا ، والضغط على الزر الخاص بها.

وبعد ذلك تعرض الكاميرا تجربةً حية لكل أسلوب وتستطيع التنقل بينها عبر تحريك الشاشة إلى جهة اليسار واليمين، ولكن لاحظ عندما تختار أسلوبًا فإنه يظل مطبقًا حتى تغيره بشكل يدوي.

اقرأ ايضًا: اختبارات أداء معالج A15 في آيفون 13