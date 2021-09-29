تقدم آبل خدمة آيكلاود لمستخدميها من أجل التخزين السحابي لأي مستندات أو ملفات موجودة في هواتفهم وأجهزتهم بشكل عام.

وهي تعمل بكفاءة كبيرة مع جميع أجهزة آبل والأجهزة الأخرى، كما أنها تبدأ بمساحة مجانية صغيرة، ولكن تستطيع الترقية إلى المساحات الأكبر عبر اشتراكات رمزية.

وأصبحت تحصل على مجموعة جديدة من المميزات عندما تقرر أن تستخدم خاصية آيكلاود أو تقوم بالاشتراك في النسخة المدفوعة منها.

وذلك لأن آبل أطلقت اشتراكًا جديدًا يدعى iCloud+ يقدم مجموعة من المميزات الأمنية المختلفة والمتنوعة إلى هواتفها.

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استخدام آيكلاود بدلًا من دروب بوكس

تستطيع الاعتماد على التخزين السحابي المقدم من آيكلاود بدلًا من خدمات التخزين السحابي الأخرى مثل دروب بوكس وغيرها.

وذلك خاصةً إن كنت تمتلك أكثر من جهاز آبل أو تعمل في مكان يمتلك أكثر من جهاز آبل وكل من تحتاج إليه يمتلك جهاز آبل.

كما يمكنك تجهيز مجلد في حساب آبل الخاص بك يعمل كمجلد مشترك لمشاركة الملفات بين أفراد أسرتك أو فريق العمل.

وذلك بطريقة مشابهة لما يحدث مع مجلد دروب بوكس مثلًا، ولكن كما قلنا من الأفضل أن تستخدم ايكلاود عندما يمتلك الجميع آجهزة آبل.

ويمكنك تجهيز هذا المجلد عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيقات المجلدات في هاتفك أو جهاز آيباد، ومن ثم اضغط على تبويب آيكلاود من الجهة اليسرى للشاشة.

وبعد ذلك اختر المجلد الذي ترغب في مشاركته مع المستخدمين الآخرين واضغط على زر المشاركة الموجود بالأسفل.

وعندما تظهر لك نافذة المشاركة قم بتعديل اختيارات المشاركة كما ترغب، حيث تستطيع جعل المجلد مخفيًا لكل المستخدمين إلا من ترسل لهم دعوة.

أو أن تجعل المجلد ظاهرًا لأي مستخدم يمتلك رابط الوصول إلى المجلد، وتستطيع تعديل صلاحيات المستخدمين الذين يعرضون المجلد أيضًا.

ويمكنك القيام بالأمر نفسه عبر أجهزة ماك، حيث تحتاج إلى التوجه لمجلد آيكلاود عبر تطبيق عرض الملفات واختيار مشاركة الملف.

وتستطيع مشاركة ملف واحد فقط عبر الخطوات نفسها، ولكن بدلًا من تحديد المجلد بالكامل قم بتحديد الملف فقط واختر زر المشاركة.

ولكن لاحظ أن المجلد الذي تشاركه أو الملف الذي تقوم بمشاركته عبر آيكلاود يأخذ من المساحة المتاحة لك عبر آيكلاود.

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