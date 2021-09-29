بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه نظام التشغيل ويندوز 10 على مر السنين. ولكن لا يزال لديه الكثير من مشكلات الأداء.

وتتمثل إحدى المشكلات الشائعة في بطء إقلاع النظام عند تشغيله وظهور شاشة الاستعداد لنظام ويندوز لفترة طويلة من الزمن.

وقد تتسبب العديد من العوامل في ظهور هذه الشاشة. وتتراوح هذه العوامل ما بين كون الحاسب قديمًا أو عدم تحديث نظام التشغيل منذ فترة طويلة. ونذكر لك في هذا المقال عدة طرق لمعالجة هذه المشكلة

إصلاح مشكلة بطء إقلاع نظام ويندوز 10

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التحقق من اتصال الإنترنت

إذا كنت تستخدم اتصالاً سلكيًا فيجب التحقق من جهاز التوجيه أو فصل الكابل ووصله مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان يعمل أم لا. وإذا كنت تستخدم الشبكة اللاسلكية فيجب التحقق مما إذا كانت تعمل بشكل صحيح.

استخدم أداة إصلاح بدء التشغيل

تساعدك أداة إصلاح بدء التشغيل المدمجة في نظام التشغيل على حل العديد من المشكلات المعقدة. ولكن يجب عليك أولًا أن تمتلك قرص USB قابل للإقلاع للنظام.

ولمعرفة كيفية إنشاء مثل هذا القرص يمكنك الاطلاع على المقال التالي: كيفية إنشاء قرص USB قابل للإقلاع لنظام ويندوز 10.

وبمجرد القيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتوصيل قرص USB بالحاسب ومن ثم اضغط على زر التشغيل.

قبل تحميل النظام اضغط على زر F1 أو Esc للدخول إلى إعدادات BIOS. يختلف المفتاح باختلاف الشركة المصنعة للحاسب.

حدد إقلاع نظام التشغيل من قرص USB.

اختر إصلاح الحاسب في الشاشة التالية.

اضغط على خيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

في شاشة الخيارات المتقدمة التي تظهر لك حدد خيار إصلاح بدء التشغيل.

تبدأ الأداة في البحث عن الأخطاء والمشكلات الموجودة في حاسبك وحل أكبر عدد ممكن منها.

بمجرد انتهاء العملية قم بإيقاف تشغيل الحاسب وأعد تشغيله مرة أخرى.

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إعادة ضبط المصنع لنظام ويندوز 10

إذا لم تنجح أي من الطرق السابقة، فإن هناك دائمًا خيار إعادة ضبط الحاسب إلى وضع المصنع. ولمعرفة كيفية القيام بذلك يمكنك الاطلاع على المقال التالي: كيفية إعادة تعيين حاسوب ويندوز 10 إلى إعدادات ضبط المصنع بسهولة.