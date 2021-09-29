أفضل سمات ديسكورد لتغيير شكله

يعتبر تطبيق ديسكورد أحد أفضل تطبيقات الدردشة السريعة والمحادثات الصوتية في الوقت الحالي، حيث لا يستهلك الكثير من موارد الجهاز.

وذلك ما جعله التطبيق المفضل للاعبين، حيث تستطيع التحدث مع أصدقائك عبره أثناء اللعب دون أي مشاكل في اللعبة.

كما أن التطبيق يعتبر مفتوح المصدر بشكل ما، وسمح ذلك للكثير من المستخدمين بالعمل عليه وتحسينه وإضافة تأثيراتهم الخاصة عليه.

وتستطيع عبر دعم ديسكورد للتطبيقات مفتوحة المصدر أن تقوم بتثبيت مجموعة من السمات الجديدة التي تغير شكل التطبيق كثيًرا.

لذلك إليكم مجموعة من أفضل السمات التي يمكنك تثبيتها في ديسكورد:

تحافظ هذه السمة على التصميم الرئيسي لواجهة التطبيق، ولكنها تسمح لك بتغيير خلفية التطبيق عبر وضع اي صورة ترغب فيها.

وتستطيع اختيار الصورة التي ترغب فيها مباشرةً عبر إعدادات السمة، ويمكنك وضع صورة عبر الإنترنت أو صورة مثبتة سابقًا في الجهاز.

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تهدف سمة Comfy لإزالة الضجة والإضافات الزائدة في واجهة ديسكورد، وذلك عبر حذف جميع الإضافات الجمالية في الواجهة وتحويلها إلى واجهة بسيطة للغاية.

كما تستفيد السمة بشكل كبير من جوانب التطبيق والحواف الغير مستهلكة سابقًا، حيث تضع الكثير من الإعدادات في هذه الحواف.

وتغير السمة شكل الصور الشخصية إلى مربعات ذات حواف دائرية بدلًا من الدوائر المعتادة للمنصة، وقد لا تعجب بساطة هذه السمة الكثير من المستخدمين.

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كما يبدو من اسمها، فإن هذه السمة تستوحي مظهرها من واجهة لعبة Fallout 4، لتشعر بأنك تجلس أمام أحد أجهزة اللعبة بدلًا من حاسوبك.

وتؤثر هذه السمة على كل جوانب التطبيق، حيث تعمل على تحويل واجهة الصور والبثوث حتى تبدو مشابهة لها.

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تعمل هذه السمة على تحويل واجهة ديسكورد لتبدو مثل لعبة Nier Automata المشهورة والتي صدرت منذ عدة سنوات.

وتغير هذه السمة كل جوانب الواجهة والتطبيق حتى يشبه اللعبة، كما تؤثر على مقاطع الفيديو والصور المعروضة داخل ديسكورد.

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تركز هذه السمة بشكل كبير على الوظائف المتنوعة للمنصة وتحسينها بشكل كبير، حيث تهدف لتقديم واجهة سهلة الاستخدام ومليئة بالوظائف المختلفة.

كما تعمل على تصغير حجم الخطوط المستخدمة في النصوص، وذلك حتى تتسع الشاشة للمزيد من النص والاختيارات، لذلك يجب ألا تستخدم هذه السمة في حالة كنت تواجه مشاكل مع قراءة النصوص الصغيرة.

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تثبيت السمات في ديسكورد

تعمل جميع السمات التي ذكرناها في الأعلى عبر واجهة Betterdiscord للتعديل على المنصة، وتستطيع استخدامها عبر تحميل التطبيق من الرابط التالي.

وبعد تثبيت التطبيق، فإنه يطلب منك اختيار نسخة ديسكورد التي تستخدمها، لذلك توجه إلى المجلد الذي يحتوى التطبيق.

وتستطيع تثبيت السمات عبر التوجه إلى قسم السمات في واجهة الإعدادات، ومن ثم اختيار فتح مجلد السمات.

وبعد ذلك قم بوضع أي سمة قمت بتحميلها في هذا المجلد، وتجد السمات تظهر تلقائيًا في التطبيق بعد ذلك.

وتستطيع اختيار السمة عبر تحريك المؤشر إلى جانبها، وتوجد أزرار أسفل كل سمة من أجل حذفها أو التعديل عليها.

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