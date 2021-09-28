مشاهدة مقاطع يوتيوب مع أصدقائك عبر ديسكورد

تعبر منصة ديسكورد أحد أشهر منصات التواصل السريع التي يستخدمها محبوا الألعاب، وذلك لأنها لا تستهلك الكثير من موارد الجهاز.

وقد بدأت الشركات الناشئة في الاعتماد على المنصة لعمل اجتماعاتها عن بعد، وذلك بسبب جودة المكالمات ونقاءها.

كما تستطيع عمل خادم خاص بالشركة الخاصة بك، ويسمح ذلك الخادم للمستخدمين جميعًا بالتحدث معًا عبره.

وكانت منصة ديسكورد تمتلك أكثر من بوت يسمح لك بتشغيل الموسيقى داخل الخوادم واختيارها من يوتيوب، وكان يعتبر Groovy أحد أشهر البوتات الخاصة بالموسيقى في إنستاجرام.

ولكن قررت يوتيوب أن توقف هذه البوتات وتمنعها من الوصول إلى خوادمها، لذلك تحتاج لاستخدام خاصية المشاهدة معًا عبر ديسكورد.

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استخدام خاصية المشاهدة معًا عبر ديسكورد

بدأت هذه الخاصية في الصدور والوصول إلى المستخدمين المختلفين حول العالم على مراحل متتابع، لذلك قد لا تتاح لديك الآن.

ولكن تتوقع المنصة أن تصل الخدمة إلى جميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة، وإليك طريقة استخدام هذه الخاصية:

توجه إلى أي قناة صوتية مشترك فيها عبر ديسكورد، ومن ثم اضغط على علامة الصاروخ إلى جانب زر مشاركة الشاشة.

وبعد ذلك تجد أمامك اختيار جديد يدعى بدء جلسة مشاهدة معًا عبر يوتيوب، وقد لا تجد الألعاب الموجودة في الصورة بالأسفل لأنها مازالت ميزة تجريبية.

ويمكنك الضغط على علامة المشاهدة معًا عبر يوتيوب وذلك حتى تبدأ في استخدام هذه الخاصية، وتظهر لك شروط استخدام اليوتيوب قبل الوصول إلى الخاصية.

وتظهر إعلانات يوتيوب أثناء المشاهدة عبر ديسكورد حتى إن كنت تمتلك إشتراكًا مدفوعًا في يوتيوب، لذلك لا تقلق من الإعلانات.

وبعد ذلك تظهر أمامك شاشة لتؤكد ربط حساب يوتيوب الخاص بك مع المنصة، وعندما تنتهي من الربط تجد أن الشاشة انقسمت إلى ثلاثة أقسام.

ويضم القسم الأول مربع بحث في يوتيوب، والثاني يضم المقاطع المشهورة حاليًا والثالث يعرض المشاركين في هذه الجلسة.

وتستطيع إضافة الروابط من يوتيوب مباشرةً إلى ديسكورد عبر نسخ الرابط ولصقه في ديسكورد بعد الضغط على علامة +.

ويتحكم المستخدم الرئيسي في جلسة ديسكورد وتشغيل وإيقاف المقاطع، ولكن تستطيع مشاركة التحكم عبر تحريك المؤشر الموجود بالأسفل ليتحول من الأحمر إلى الأخضر.

كما تستطيع المشاركة في أي جلسة موجودة بالفعل عبر الدخول إلى الخادم الذي يحتوي الجلسة.

ومن ثم تجد رسالة من الخادم تخبرك بأن المستخدمين يشاهدون يوتيوب معًا إذا كنت ترغب في الذهاب إليهم.

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