كيفية منع إضافتك إلى المجموعات في تيليجرام

يعتبر تطبيق الدردشة تيليجرام من أكثر تطبيقات المراسلة التي حصلت في الفترة الأخيرة على شعبية كبيرة، وذلك بفضل ميزة المجموعات التي تتيح إضافة ما يصل إلى 200 ألف عضو.

ولكن في الوقت نفسه، فإن هذه الميزة أصبحت جاذبة للكثير من مجرمي الإنترنت لنشر الرسائل غير المرغوب فيها.

منع إضافتك إلى المجموعات في تيليجرام

يسمح التطبيق بشكل افتراضي لأي شخص بإضافتك إلى أي مجموعة حتى لو كنت لا تعرفه. ويجب عليك تغيير الإعدادات من أجل إيقاف تلقي الكثير من الرسائل غير المرغوب فيها. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تيليجرام ومن ثم اضغط على الأسطر الثلاثة في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الإعدادات.

اضغط على خيار الخصوصية والأمان.

حدد خيار المجموعات والقنوات.

اضغط على خيار من يمكنه إضافتي ومن ثم حدد خيار جهات الاتصال.

نتيجة لذلك يمكن للأشخاص الذين أضفتهم إلى جهات اتصال التطبيق فقط إضافتك إلى المجموعة عن طريق الدعوة.

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كيفية بدء محادثة مشفرة في التطبيق

على عكس تطبيق سيجنال لا يتم تشفير محادثات تيليجرام بتقنية التشفير من طرف إلى طرف. وبدلًا من ذلك يتم تشفير الرسائل من جانب الخادم افتراضيًا.

وإذا كنت تريد تشفيرًا كاملاً لمحادثاتك فإنه يجب عليك تفعيل وضع المحادثة السرية قبل بدء الدردشة مع الشخص الآخر.

ويعمل وضع المحادثة السرية مع المحادثات الفردية فقط وليس المجموعات. ويمكنك أنت والمستلم قراءة الرسائل حيث يتم تخزينها عبر الجهاز وليس عبر خوادم التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك لا يمكن إعادة توجيه الرسائل في المحادثة السرية. وإذا التقطت لقطة شاشة فإنه يتم إخطار المستلم بذلك وعندما تحذف رسالة يتم حذفها لكليكما.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق ومن ثم اضغط على اسم جهة الاتصال الذي تريد الدردشة معه.

اضغط على اسم الشخص بالأعلى ومن ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

من القائمة التي تظهر لك حدد خيار بدء الدردشة السرية.

قم بتأكيد الأمر في النافذة المنبثقة من خلال الضغط على خيار ابدأ.

يتم تمييز محادثات الدردشة السرية في التطبيق من خلال ظهور رمز القفل بجوار اسم المستخدم.

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