كيفية حماية حساب فيسبوك من الاختراق

تعتبر منصة فيسبوك هدفًا مغريًا للقراصنة ومجرمي الإنترنت نسبة لقاعدة المستخدمين الضخمة التي تتجاوز ثلاث مليارات ونصف مستخدم يسجلون الدخول إلى حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل شهر.

ويجعل هذا الأمر الكثير من المستخدمين يواجهون عملية استهداف من قبل القراصنة أو يتعرضون للاستهداف في مرحلة ما.

وتتمثل معظم أهداف القراصنة من اختراق حسابات المستخدمين في فيسبوك في استخدام المحتوى الموجود في هذه الحسابات في تنفيذ عمليات الابتزاز للحصول على الأموال من الضحايا خاصة المراهقين.

بينما يهدف البعض الآخر للحصول على هويتك حتى يتمكنوا من الاستفادة من عامل الثقة بينك وأصدقائك في المنصة لمشاركة البرامج الضارة أو تنفيذ هجمات التصيد الاحتيالي.

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كيف تعرف أن حسابك قد تم اختراقه

عادةً ما تكون أول علامة على اختراق حسابك في فيسبوك هو ورود رسالة إلى بريد الإلكتروني لإعلامك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك إذا تم تسجيل خروجك فجأة من حسابك ولم تعد كلمة المرور الخاصة بك تعمل فمن المحتمل أن تكون قد تعرضت للاختراق.

وقد يتمكن بعض المخترقين من اختراق حسابك. ولكن لن يقوموا بتغيير أي شيء، وبالتحديد كلمة المرور. والهدف من ذلك بيع بياناتك ومعلوماتك إلى طرف خارجي. أو قد يرغبون في الاستفادة من حسابك من حين لآخر على المدى الطويل، ولا يريدون كشف ذلك.

وتتضمن الإشارات الأخرى ورود شكوى من أحد أصدقائك بتلقيه رسالة غريبة منك. إلى جانب وجود منشورات لا تتذكر أنك كتبتها أو شاركتها سابقًا أو متابعة أشخاص لا تربطك بهم أي صلة.

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كيفية حماية حسابك في فيسبوك

إذا كنت تشك أن حسابك قد تم اختراقه فإنه يجب عليك طلب تنزيل بياناتك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى حسابك في فيسبوك عبر هذا الرابط

اضغط على رمز السهم المتجه للأسفل في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة حدد خيار الإعدادات والخصوصية.

اضغط على خيار الإعدادات ومن ثم تبويب معلوماتك في فيسبوك في الجهة اليسرى.

حدد خيار تنزيل معلوماتي في الجهة اليمنى.

في هذه الشاشة قم بتحديد الفترة الزمنية ودقة الوسائط ونوع الملف.

اضغط على خيار إنشاء ملف.

قم بزيارة الصفحة نفسها بعد يوم أو يومين باتباع الخطوات السابقة، ومن ثم اضغط على تبويب النسخ المتاحة.

وتجد ملف بياناتك جاهزًا للتنزيل في جهازك. وبمجرد تنزيله يمكنك استعراض أي تغييرات في حسابك ومعرفة الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها وموقعها.

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ولمزيد من الحماية قم بإنشاء كلمة مرور قوية مكونة من أحرف ورموز وأرقام مع تفعيل ميزة المصادقة الثنائية.

ويمكنك ايضًا تجنب اختراق حسابك أو استعادته سريعًا من خلال إعداد ميزة الإشعارات حول عمليات تسجيل الدخول غير المعروفة. ومراجعة سجل النشاط باستمرار لمعرفة الأجهزة التي سجلت الدخول إلى حسابك.

ومن المهم ايضًا مراجعة التطبيقات ومواقع الويب وتطبيقات الألعاب المرتبطة بحسابك وحذف التي لا تحتاج إليها.