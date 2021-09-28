دليل استخدام مركز إنستاجرام للمبدعين الشامل

يمكن لصناع المحتوى والمؤثرين الوصول إلى مركز إنستاجرام للمبدعين، وذلك حتى يتصلوا لإحصائيات خاصة بمنشوراتهم بالإضافة إلى التحكم في جميع صفحاتهم عبر واجهة واحدة.

ويعمل مركز إنستاجرام بطريقة مشابهة لمركز فيسبوك للمبدعين، حيث تتم إدارة المنصتين من الشركة نفسها وفريق التطوير ذاته.

لذلك قد لا تشعر بالغربة عندما تستخدم المركز في إنستاجرام، ،وهو يعتبر أحد أهم الأدوات التي توفرها المنصة لمبدعيها.

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ماهو مركز إنستاجرام للمبدعين؟

أعلنت شركة فيسبوك في عام 2017 عن إطلاق تطبيق خاص لصناع المحتوى في المنصة بالإضافة لموقع خاص بهم.

وذلك حتى يتمكنوا من إدارة الصفحات الخاصة بهم بسهولة أكبر والتحكم في ظهورهم على المنصة عبر المنشورات والرسائل الخاصة والتعليقات الخاصة التي ترسل لهم، وقامت الشركة لاحقًا بإعادة تسمية هذا المركز وجعله واجهة واحدة لإرسال المنشورات والتحكم فيها لجميع الصفحات التي تمتلكها.

وبعد ذلك أعلنت الشركة عن مركز مبدعين خاص بإنستاجرام لتقوم لاحقًا بدمجه مع مركز فيسبوك في واجهة واحدة وموقع واحد.

وتستطيع التبديل بين المنصتين بسهولة عبر زر يتيحه لك المركز في الشريط العلوي له، ولا يمكنك الوصول إلى المركز عبر تطبيق الهاتف حيث توقف عن العمل، وتحتاج لاستخدام الموقع الخاص بهم.

وتهدف الشركة عبر هذه المراكز الجديدة لمساعدة صناع المحتوى في الاستفادة المادية من محتواهم، وذلك عبر عائد الإعلانات أو التعاون مع الشركات والتبرعات من المشتركين.

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استخدام مركز المبدعين وربط حساب إنستاجرام به

تستطيع استخدام حساب إنستاجرام مباشرةً عبر مركز المبدعين الخاص بك، وذلك إلى جوار صفحات فيسبوك التي تمتلكها وتديرها عبر المركز.

ولكن تأكد من أن حساب إنستاجرام الخاص بك مرتبط مع صفحتك في فيسبوك، وأن يكون الحساب من نوع حسابات الأعمال.

وبعد ذلك توجه إلى موقع مركز المبدعين وذلك عبر الضغط على الرابط التالي.

ومن ثم تستطيع التغيير إلى صفحة إنستاجرام عبر الضغط على علامة إنستاجرام الموجودة أعلى الصفحة.

وتستطيع ربط أكثر من حساب في المركز الخاص بإنستاجرام إن كنت ترغب في ذلك.

ولكن إن كنت تمتلك فريقًا يدير صفحة فيسبوك عبر مركز المبدعين، فإن الفريق يستطيع ادارة صفحة إنستاجرام عبره أيضًا.

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الأشياء التي تستطيع القيام بها عبر مركز إنستاجرام

يمكنك القيام بعدة أشياء عبر المركز، حيث تستطيع الوصول إلى جميع منشوارتك في الصفحة أو جدولة المنشورات كما ترغب.

وذلك عبر التوجه إلى مكتبة المحتوى المتاحة عبر المركز، ويمكنك البحث عن المنشورات عبر تحديد الوقت الذي نشرت فيه أو محتوياته.

كما يمكنك نشر المحتوى الذي ترغب فيه وجدولته عبر اختيار عمل منشورات جديدة، وتستطيع النشر للقصص أو نشرة إنستاجرام المعتادة.

وتستطيع التحكم في المنشور كما لو أنك تنشره عبر هاتفك، ولكن دون تعديل الصورة وتخصيصها، حيث تحتاج للهاتف لذلك.

ويمكنك الوصول إلى الاحصائيات الخاصة بمنشورات إنستاجرام الخاصة بك، ولكن يمكنك الوصول إلى حجم أكبر من التفاصيل عبر تطبيق المنصة.

ولا يمكنك الوصول إلى مركز مبدعين إنستاجرام إلا عبر الموقع الخاص بهم، حيث توقفت المنصة عن دعم تطبيق المبدعين الخاص بها.

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