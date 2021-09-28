كيف تعمل جوجل على ضمان خصوصيتك في أندرويد 12

يأتي إصدار نظام التشغيل أندرويد 12، المتوقع إصداره في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، بمجموعة جديدة من الميزات التي تركز على الخصوصية.

ولكن إحدى أبرز الميزات تسمى Private Compute Core. التي تعد جزء من رؤية الشركة للمساعدة في ضمان الخصوصية أثناء التعامل مع البيانات الحساسة في هاتفك.

ما هي ميزة Private Compute Core في أندرويد 12

تعمل الميزة في نظام أندرويد 12 كصندوق حماية للميزات التي تعالج البيانات الحساسة. وذلك من خلال عزل بيانات الميزات الحساسة التي تدعم الذكاء الاصطناعي عن بقية نظام التشغيل والتطبيقات الأخرى التي قد تكون ثبتها ضمن هاتفك.

وغالبًا ما يجري تحديث نماذج التعلم الآلي لتحسين الكفاءة والدقة بشكل عام. ويجب أن تكون هناك طريقة تمكن جوجل من دفع نماذج الذكاء الاصطناعي المحدثة إلى الهاتف بطريقة آمنة تحافظ على الخصوصية.

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ومن أجل سد الفجوة بين هاتفك والسحابة، فإن الشركة قدمت هذه الميزة في إصدار أندرويد الجديد. وبفضل هذا النهج، فإن الميزات داخل Private Compute Core لا تتمتع بوصول مباشر إلى الإنترنت.

وتشير الشركة إلى أنها تعمل على تحسين هذه الميزة مع كل تحديث أو إصدار جديد للنظام.

أبرز ميزات Private Compute Core المدعومة

تعتبر التسمية التوضيحية في الوقت الفعلي من أبرز الميزات التي تدعمها Private Compute Core. وتتطلب هذه الميزة الوصول إلى الوسائط حتى تعمل.

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك ميزة التشغيل الآن لمستخدمي هواتف بيكسل التي تساعد في عزل معالجة البيانات.

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كما تدعم ميزة الخصوصية الجديدة الرد الذكي. وذلك لأنها تتمحور حول اقتراح ردود ذات صلة بالنسبة للنصوص الخاصة بك في تطبيقات المراسلة.

نتيجة لذلك تعمل Private Compute Core في نظام التشغيل الجديد على الاحتفاظ بردك مخفيًا في لوحة المفاتيح حتى تختار النقر فوق الاقتراح.

جدير بالذكر أن عملية مراجعة أذونات التطبيق في هاتف أندرويد تعتبر من أهم الطرق للحفاظ على خصوصيتك. ومن أجل معرفة كيفية القيام بذلك اطلع على المقال التالي: كيفية مراجعة أذونات التطبيقات في هاتف أندرويد.

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