أشياء يجب عليك معرفتها عن محفظة MagSafe

قدمت آبل هذا العام محفظة MagSafe جديدة تعمل بشكل جيد مع خاصية Find My، وذلك حتى تعثر عليها بسهولة.

ولم تكن محفظة MagSafe السابقة تعمل مع خاصية Find My، وكنت تحتاج لتثبيت قطعة AirTags فيها.

وذلك حتى تتمكن من إيجادها في حالة ضياعها عبر شبكة Find My الخاص بآبل.

وتعتمد المحفظة الجديدة على خاصية MagSafe لذا تحتاج لهاتف آيفون 13 أو 12 حتى تتمكن من استخدامها بكامل مميزاتها.

تصميم مشابه للمحفظة القديمة مع حجم صغير

تأتي محفظة MagSafe الجديدة بحجم صغير لا يسع إلا 3 بطاقات بنكية، وإذا قمت بإدخال البطاقة الرابعة فإنها لن تسع المحفظة أبدًا.

وهذا الحجم يشبه حجم العام الماضي كثيرًا، حيث لم يزدد حجم المحفظة على الإطلاق، وتعمل المحفظة بالطريقة نفسها.

لذلك تحتاج لتوصيلها مغناطيسيًا بالهاتف عبر اتصال MagSafe الذي قدمته آبل في آيفون 12 سابقًا.

اقرأ ايضًا: بطارية MagSafe لهواتف آيفون تثير سخرية المستخدمين

تعمل بطريقة مختلفة مع شبكة Find My

يعتبر الاختلاف الوحيد في محفظة هذا العام هو دعمها لتقنية Find My إلى جانب بعض الألوان الجديدة كعادة آبل دائمًا.

ولكن لا تعمل المحفظة بالشكل المتعارف عليه مع شبكة Find My، حيث لا تعرض لك الشبكة مكان المحفظة بالتفصيل أو تصدر منها صوت.

وبدلًا من ذلك فإنها تخبرك عندما تنفصل المحفظة على الهاتف وتخبرك بآخر عنوان ظهرت فيه المحفظة، لذلك تستطيع التوجه لهذا العنوان وإيجاد المحفظة.

ولكن يمثل هذا الأمر مشكلة إذا نسيت المحفظة في مكان كبير أو مساحة كبيرة، فإنك تحصل على عنوان عام.

وبعد ذلك تحتاج للبحث عنها يدويًا مثل أي محفظة معتادة، وتختلف هذه الطريقة عن إيجاد AirTags مثلًا.

وذلك لأن الهاتف يظهر لك تعليمات للمكان الذي تجد فيه القطعة عبر ارشادات الواقع المعزز، حيث تظهر مباشرةً على الشاشة.

اقرأ ايضًا: آيفون 13 ميني يحصل على شحن MagSafe أبطأ

توصيل محفظة MagSafe بالهاتف

تعتبر عملية توصيل المحفظة بالهاتف سهلة وبسيطة، حيث تحتاج فقط لوضع المحفظة في ظهر الهاتف.

وبعد ذلك تقوم بفتح الهاتف حتى يتعرف على المحفظة وتبدأ في إدخال بياناتك، ولكن بعد ذلك توجه إلى تطبيق Find MY.

ومن ثم اضغط على المحفظة واختر عرض رقم الهاتف الخاص بك، وذلك حتى يظهر الرقم لأي مستخدم يجد المحفظة ويقوم بتوصيلها بهاتفه.

ولكن لا تعتمد المحفظة على رقم الهاتف من أجل الإتصال أو حتى إخبارك بمكانها، حيث لا تخبرك إلا بآخر مكان عام ظهرت فيه كما قلنا سابقًا.

اقرأ ايضًا: آبل تطرح محفظة MagSafe الجديدة مع دعم Find My