يظهر للجميع مدى تطور حواسيب آيباد اللوحية، وكيف أنها أصبحت قادرة على حلّ محل الحواسيب المحمولة بالنسبة لشريحة كبيرة من المستخدمين. وذلك حيث إن أجهزة آيباد – وتحديدًا إصدارات برو – أصبحت تأتي مع شاشات كبيرة سريعة التحديث. إلى جانب دعمها للملحقات الرئيسية مثل لوحة المفاتيح والفأرة.

وأصبحت حواسيب آبل اللوحية قادرة فعليًا على استبدال الحواسيب المحمولة. إلا أنها تظل محدودة من حيث المهام التي تستطيع التعامل معها. لكن بالنسبة للمهام البسيطة والأعمال المكتبية فهي قادرة على ذلك وبدون شك.

وإلى جانب ذلك، توفر الحواسيب اللوحية عمومًا عمر بطارية أكبر من الحواسيب المحمولة التقليدية نظرًا لأنها أجهزة لوحية أولًا وأخيرًا. وهذا إلى جانب دعم التطبيقات بشكل أكثر سلاسة. إلا أن استخدام آيباد كبديل لجهاز الحاسب الشخصي المحمول يعتبر أمرًا مستحيلًا في ظل عدم وجود لوحة مفاتيح.

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وتوفر شركة آبل لحواسيبها المحمولة تشكيلة كبيرة من الملحقات الإضافية وتحديدًا لوحات المفاتيح. إلى جانب أن المستخدم يظل قادرًا على توصيل لوحة مفاتيح تقليدية وكذلك هو الحال بالنسبة للفأرة. إلى جانب أن شركات خارجية توفر ملحقات مخصصة، مثل لوجيتك.

ومع تركيب لوحة المفاتيح والفأرة، وفي ظل نظام iPadOS الأكثر تطورًا، يمكن لجهاز الآيباد أن يقدم نفس تجربة استخدام الحاسب المحمول. ولعل ما يميزه في هذه الحالة أكثر وأكثر هو قدومه مع دعم القلم من ناحية، ودعم اللمس من ناحية أخرى.

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آيباد قادر على استبدال الحواسيب المحمولة

وتوفر لوحات مفاتيح آيباد دعمًا للاختصارات، وإلى جانب ذلك فهي تدعم كم كبير من التطبيقات الأساسية للعمل والإنتاجية. وإلى جانب ذلك فإن المستخدم سيكون أمامه كم كبير من الاختصارات التي يمكنه تعلمها، ومن ناحية أخرى فإن الاختصارات اللمسية الخاصة بالآيباد تظل متاحة.

ويوفّر نظام iPadOS تحكمًا كبيرًا في الملفات، ويمكن للمستخدم أن يصل من خلال تطبيق Files إلى جميع ملفاته سواء على الجهاز أو على السحابة. لكن تظل هذه الخصائص محدودة إلى حد كبير كعادة آبل.

ولكن مجلّد On My iPad يقدم ميزة رئيسية. وهي الوصول لكل الملفات التي تم تحميلها عبر التطبيقات التي يستخدمها المستخدم على حاسبه اللوحي المحمول.

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ويمكن للمستخدم أن يعتمد على تطبيقات جوجل المكتبية من ناحية، أو على حزمة مايكروسوفت من ناحية أخرى. إلى جانب بدائل آبل الأكثر بساطة مثل Pages و Numbers.

إلى جانب ذلك، حواسيب آبل اللوحية قادرة على حل محل الحواسيب المحمولة بشكل متواضع فيما يخص تحرير الصور والفيديو. وذلك من خلال برامج مثل Photoshop، و Lightroom، و LumaFusion وغيرهم الكثير. لكن يظل السبق للحواسيب المحمولة في هذا الصدد.

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