مقارنة بين Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 3

كشفت شركة سامسونج عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch 4 منذ عدّة أسابيع جنبًا إلى جنب مع هواتفها القابلة للطي. وحظت هذه الساعة باهتمام المتابعين نظرًا لأنها تعيد إحياء نظام Wear OS الخاص بشركة جوجل، والذي يعد أندرويد الساعات الذكية.

وتأتي الساعة مع واجهة مخصصة ضمن نظام التشغيل، والتي تحمل الاسم One UI Watch. وذلك يوحي بأنها مبنية على واجهة One UI الخاصة بالهواتف الذكية. وذلك في حين أن الساعة الجديدة قد أتت في إصدارين مختلفين.

ويأتي الإصدار الأول تحت اسم Watch 4 فقط وهو الإصدار الذي يأتي مع تصميم رياضي بعض الشيء ويستبدل ساعات Watch Active 2. في حين أتى الإصدار الثاني باسم Galaxy Watch 4 Classic لاستبدال الجيل السابق Watch 3

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ونظرًا لاختلاف الأسعار بين هذه النماذج ونظرًا لأن ساعات Watch 3 لازالت تعتبر حديثة فإن المستخدمين قد بدأوا في المفاضلة بين الإصدارات الجديدة والقديمة. ولذلك نشارككم مقارنة بين Galaxy Watch 4 Classic و Galaxy Watch 3. علمًا أن المواصفات الداخلية متشابهة بين الإصدارين Classic والعادي.

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الاختلافات في المواصفات

يأتي الإصدار الجديد بطبيعة الحال مع مواصفات محسنة إلى حد كبير. وذلك في حين أن الاختلافات في التصميم ليست كبيرة. وتعتمد الساعة الجديدة على شريحة Exynos W920 بدقة تصنيع 5 نانومتر. وهي شريحة أسرع وأقل استهلاكًا للطاقة بالمقارنة مع Exynos 9110 الموجودة في Watch 3.

وتقدم ساعة Galaxy Watch 4 Classic ذواكر داخلية أكبر بفارق ملحوظ. حيث تقدم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1.5 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 16 جيجابايت. في مقابل 1 و 8 جيجابايت في الجيل السابق.

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الميزات الصحية في Galaxy Watch 4

يقدم الإصدار الجديد إضافات ممتازة فيما يتعلق بالصحة والرياضة. وذلك بالاعتماد على مستشعر BioActive الجديد. ويقدم هذا المستشعر أداءًا ممتازًا فيما يتعلق بتتبع نبضات القلب وقياسها. تتبع مستوى الأكسجين في الدم. إلى جانب خاصية ECG للرسم الكهربائي للقلب.

وإلى جانب ذلك فالساعة الجديدة قد قدمت ميزات إضافية جديدة كليًا. مثل إمكانية قياس مؤشر كتلة الجسم بما في ذلك نسبة العضلات، والدهون، والمياه ضمن الجسم. وهي ميزات غير متوفرة في الجيل السابق بالطبع. وإلى جانب ذلك، توفر الساعة الجديدة خاصية قياس معدل ضغط الدم، إلا أن تلك الميزة ليست متاحة في جميع البلدان.

وتتيح ساعات Galaxy Watch 3 خواص قياس ضغط الدم أيضًا إلى جانب خواص تتبع نبضات القلب ومستوى الأكسجين.

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نظام التشغيل في Galaxy Watch 4

تعتمد ساعات Galaxy Watch 3 وكذلك Galaxy Watch Active 2 على نظام تشغيل تايزن. وهو نظام تشغيل سامسونج المخصص. لكن ساعات Galaxy Watch 4 و Watch 4 Classic تأتي مع نظام تشغيل Wear OS كما سلف الذكر.

ويتيح هذا النظام، ونظرًا لأنه من جوجل، وصولًا إلى متجر جوجل بلاي وإلى عدد كبير من الميزات والخواص. وقد تم تطوير هذا الإصدار بالتعاون بين جوجل وسامسونج. وبشكل عام فإن الساعة الجديدة ستتمكن من الوصول لكم كبير من التطبيقات والخدمات. وإلى جانب ذلك فإن مستقبلها أفضل بكثير من الإصدارات السابقة من حيث التحديثات والدعم.

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ما هو الخيار المناسب بالنسبة لك

عند اختيار ساعة ذكية جديدة من شركة سامسونج فإن الإصدارات الجديدة هي الأفضل من جميع النواحي. إلا أن الإصدارات السابقة لازالت تعمل بكفاءة وستظل كذلك لسنوات طويلة.

ويمكنك أن تتوجه للإصدارات الأقدم في حالة أن ميزانية الشراء الخاصة بك محدودة إلى حد كبير. حيث أن الإصدارات القديمة وكما عرفنا مما سبق تفتقر للتحسينات من حيث المواصفات الداخلية، وللمستشعر الجديد، وكذلك نظام Wear OS ومميزاته.

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